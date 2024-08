Una carta per a la CUP

Amb ERC i Junts (últimament del revés) la CUP és (o era) el tercer factor del sobiranisme. Per ubicar-los segons les últimes eleccions, tenen el doble dels diputats d’Aliança Catalana (2) i menys de la meitat de Vox (11). És el lloc a on els votants catalans els han ubicat. Parlamentàriament no sumen ni compten. Qui perd escons perd influència i sempre anuncia el traspàs de les seves lluites cap als carrers o al municipalisme. A les vies públiques no hi haurà res a confrontar en l’àmbit polític català durant anys. Hi romanen només els sectàriament convençuts perquè a la joventut l’han cremat. I queden els consistoris. Anem a veure què hi tenen.

Els cupaires amb el vent bufant en contra disposen de dues alcaldies capitals: Berga i Girona. Per aquest ordre. Entre altres raons perquè Lluc Salellas és el batlle gironí després d’haver quedat segon i la candidatura amagava les sigles històriques. El berguedà Sànchez, tot i no ser militant, va encapçalar la llista amb el groc i el nomenclàtor corporatius. I ara ells dos, els batlles principals de l’esquerra radical i assembleària, han fet una carta pública quan està en plena refundació.

Tota aquesta organització s’ha introduït fa molt temps en una etapa provisional anomenada Garbí. Nom de vent meridional a voltes portador de sorra i pols en suspensió del desert. Mentre els dos edils principals esperen l’acabament d’aquesta corrent d’aire interna, a mode de versos lliures al meu entendre, han retratat amb valor i vaselina alguns defectes de la seva organització. També n’han obviat alguns.

Reconeixen d’inici un antidogma: no hi ha res a fer amb la independència. Primer exercici de realisme no-màgic. La resta sembla una esmena quasi a la totalitat, la qual cosa és saníssima, sobretot a on la refracció a la crítica pública (interna i externa) és molt acusada. Especialment als nuclis profunds de comandament.

Llisten els «retrocessos electorals severs», la manca de «llaços estables amb els PPCC», la «pèrdua de set anys» (només?) i l’absència d’un hàbit molt saludable: «parlar clar i de forma comprensible». Crec que tot és cert. Sovint es comuniquen de forma inintel·ligible.

A unes estructures a on la discrepància es fa amb sordina o trufada de pretexts, és valorable en els dos representants principals dels «anti-sistema» a dins del sistema. Murris, consignen uns grams d’excuses de manual respecte de les seves limitacions per exercir les responsabilitats institucionals. Només faltaria.

Desconec les intencions del gironí per optar a la reelecció i a Ivan Sànchez li queden com a màxim els tres anys escassos del mandat actual. A la seva epístola a duo lamenten amb encert els «lideratges momentanis» auto imposats com un llast terrible. Ja era hora. Vent fort i parlar clar.