Estiu (i 6) / XAVIER SERRANO

L’estiu cura encara que la sal del mar cogui les ferides i els mosquits et piquin al tou de la cama i amb la ungla del dit gros et facis una creu sobre el granet perquè diuen que rebaixa la rabior. Jo ho faig sempre encara que no funcioni. Encens espelmes amb essència de citronel·la, et passes les nits sense roba i amb les persianes mig abaixades. L’estiu hauria de ser un bàlsam. Un bany. T’hauria d’alleugerir de la pressa. De ser presa. Si no ho ha fet, potser és que és un mal estiu o tu ets una mal estiuejant. De fer vacances també se n’aprèn. Transitar l’agost és més difícil que entrar i sortir de qualsevol altre mes. Menys obligacions, més soledat, més tu. Pots palpar el forat interior. Tothom en té almenys un. Poses la tovallola a la sorra de cara al mar, sense importar-te si el sol et crema la cara o l’esquena. Només mires endavant i festeges les onades, la sorra, els núvols encotonats. Obvies l’hotel immens de finestres rodones que hi ha al darrere. La cara B del teu estiu existeix. Hi és, però has triat conscientment fixar-te en allò que et salva. Aguantes la respiració. Tot l’aire a dins. Plena. I et demanes si això és tot, com fa la Betty Friedan a «La mística de la feminitat» (1963). L’activitat feminista parlava en aquest assaig del «problema que no té nom» en referència a una generació de dones amb estudis universitaris que, als anys cinquanta, als Estats Units, van patir ansietat, neurosi, insomni, alcoholisme, o fins i tot el suïcidi, víctimes del somni americà, atrapades en cases suburbanes allunyades del centre amb jardí, piscina, família, envoltades d’electrodomèstics, tallagespes a la porta, cotxe al garatge i barbacoa els diumenges. L’exposició «Subúrbia», al CCCB, repassa la història cultural d’aquest ideal asfixiant que el cinema s’ha fet un tip de reproduir.

Hi estàs tan bé que no vols tornar a casa ni a l’ombra amb forma humana que t’espera amb ànsia. Et fa mandra el setembre i, mentre fas dibuixos a la sorra amb els peus, odies la teva ciutat. Les urbs són realitats trobades que algú altre va començar i que habitem per temps finit. I no saps on és la pega, si detestes els carrers que van projectar sense pensar que tu els hauries de caminar o és el que hi has viscut el que et tira enrere. Tampoc saps quin serà el teu llegat, ni si n’hi haurà, ni com alterarà el paisatge el teu anar i venir, les teves converses al mig del carrer, el teu passar. Recordes que un dia et van dir que tothom ha de tenir un arbre per regar i cuidar. Qui no el tingui que se’l busqui o que el planti. Les vacances són un privilegi, una pausa curativa. Per això costa tant acomiadar-se’n.