«Com es viu sabent que has viscut més del que et queda per viure?», vaig preguntar a quatre dones de cinquanta anys. «No es viu, no hi penses», em van respondre. Però la pregunta em martellejava el cap: Com pots no pensar en què ja no tens temps per parar-te a pensar?

La mort és un malson, és la negació de la possibilitat, és l’antítesi de la vida. Però si hi ha alguna cosa pitjor que la mort, és el camí que t’hi porta: fer-se gran. Fer-se gran és terrorífic: les ressaques duren tres dies, la feina és per tota la vida, l’amor és qüestió de pràctica i la pell s’arruga com una pansa sense necessitat de passar-se hores dins l’aigua. Però, tot això, no semblava que preocupés en excés a aquelles quatre dones, actrius, per cert, i de l’obra Golfes. Poder parlar amb elles va ser un luxe de periodista, i per feina va ser que l’Àngels Fusté, la Rosalia Jiménez, la Montse Segon i la Sílvia Suñol (faltava la Montse Sala) van decidir donar-me una lliçó de vida.

Quan ets jove cada pas forma part d’un gran pla de pensions: el futur. Trobes, tens i ets a temps fins i tot de perdre’l; et queden més anys de vida dels que, ara per ara, podries arribar a copsar. Però, tot això, tampoc semblava preocupar a les golfes de les golfes, que parlaven de la mort amb tota naturalitat: ·«t’acompanya», em deien. I jo sentia la mosca pujant-me al nas. És que, potser, tenia ganes de compadir-les? Si eren elles les que em compadien a mi dient-me que, ai las, si haguessin de tornar a una edat no seria als vint sinó als quaranta! I per què a mi em feia tanta por viure, acumular i pair si resulta que, digerida, la vida pot ser encara més bonica?

Ben mirat, no devia ser la mort allò que em turmentava. Ni tampoc les arrugues ni la hipoteca ni el pla de pensions. El que em turmentava era l’avorriment, la quotidianitat, el terrorífic era convertir-se en una Barbie rossa de trenta anys a l’atur minyona de dos fills en una casa unifamiliar minimalista de colors pastel amb habitació de convidats que duu sabates de taló lacades i faldilla prisada i dina els diumenges amb la sogra i el seu marit impotent.

Però aquelles quatre dones actrius a la cinquantena no semblaven preocupades per un possible diagnòstic d’histèria. I ho argumentaven amb una pregunta: hi ha alguna cosa millor que sentir-se jove i ser expert? Jo, això, encara no ho puc contestar. Però potser tampoc cal que ho intenti, que el futur, ja vindrà. Vosaltres, de moment, aneu al Kursaal, que aquest diumenge hi fan Golfes. I potser us queda tot més clar.