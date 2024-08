La història a peu de carrer

Com deia aquell entranyable locutor que va ser el Luís Arribas Castro, «la ciudad es un millón de cosas». Manresa, per les seves dimensions, potser no arriba a tant, però alguns milers de coses sí que ho és. Manresa és el Parc de l’Agulla i l’Institut de Cal Gravat, Ampans i la Penya Blanc-i-Blava; la Biblioteca del Casino i la Casa de Andalucía; la Festa Major Alternativa i la processó de Divendres Sant; el CAP de Les Bases i l’autobús urbà, la Ben Plantada i la Transéquia; el barri del Xup, la Protectora d’animals, la revista Dovella, l’Orquestra Mitjanit, el mercat de la Sagrada Família, els Amics de l’Art Romànic, el Pintxo-pote dels dijous, l’AUSA, l’Alberg del Carme, el miracle de la Llum... Llocs, entitats, festes, tradicions, empreses, serveis... Són tantes les coses que conformen la ciutat que tenim, que en podríem fer una llista que anés dels Trullols fins al Congost i encara ens quedaríem curts. Però en la nostra vida diària, d’aquells milers de coses que configuren Manresa, les que se’ns fan més visibles i més familiars tan bon punt sortim al carrer són els comerços. I són també les botigues les que dibuixen el paisatge més divers i més canviant.

No sé si és una novetat o és que fins ara no m’hi havia fixat tant, però veig que darrerament el diari està atent a aquests canvis i sovint ens informa amb detall de tot aquest moviment. De botigues que tanquen i d’altres que obren, de locals que canvien d’orientació... Del pàrquing que faran on hi havia l’antic Mercadona de la carretera de Vic, del tancament del Nou Marbà, de la reobertura del restaurant Aligué o de la nova botiga de la Neus Suárez al Passeig. Temes que figuren a les pàgines d’economia però que podrien perfectament entrar a les de societat. Perquè formen part de les converses de la gent i responen a aquella inquietud que tenim tots quan veiem que a un local hi fan obres i preguntem «no saps pas què hi faran aquí?». Però el que més m’ha agradat de moltes d’aquestes notícies ha sigut descobrir l’entrellat que hi ha al darrere de cada obertura o de cada canvi. Saber els motius que van dur a la xinesa Lorena Zhu a obrir Yikou, el seu local del Passeig on prepara unes begudes taiwaneses. O les inquietuds que van animar a la Mireia, el Marc, el Joan i el Jaume a reconvertir l’antic Totem en «Vikings» i orientar-lo al món dels vins. O llegir com la Gina Fornells explica el trasllat de l’antiga botiga de Cal Fornells al local que havia ocupat la Darsa i el nou toc que li vol donar, mentre fem memòria de dos negocis manresans emblemàtics.

Les històries de tots aquests comerços són una nimietat enmig de la història de Manresa però ens cauen tan a prop que és com si d’alguna manera formessin part de la nostra, i és important que al diari en quedi constància.