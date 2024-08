Mites sobre la immigració (1)

Amb aquest títol, i el subtítol 22 falsos mantres sobre el tema que més ens divideix, fa pocs mesos es va editar, en castellà, un llibre d’èxit – a tot Europa i ara a Espanya– del sociòleg i geògraf neerlandès Hein de Haas.

Aborda, des de l’expertesa que li dona haver estudiat durant més de trenta anys sobre el tema al prestigiós Institut d’immigració Internacional de la Universitat d’Oxford, un tema complex amb dades contundents i amb propostes que els polítics no apliquen. Confia, ens diu, que amb aquest llibre de divulgació, els ciutadans podran abandonar postures radicals a favor o contra la immigració, perquè el plantejament no és vàlid: és com si el debat fos a favor o en contra de l’economia, o a favor o en contra del medi ambient; la immigració és consubstancial a la història de la Humanitat.

D’entre els 22 falsos mantres que desmunta es que diu que estem vivint moments de màxims històrics del fenomen migratori. A nivell global les xifres demostren que el percentatge de persones que emigra és estable des de 1950, entorn del 3%. El que ha canviat és que Europa ha passat de ser el continent emissor –d’exploradors, missioners, esclavistes, colonitzadors, emigrants... – a ser receptora i un dels principals destins. El nord i centreeuropeu ja fa anys que són receptors d’europeus del Sud... o és que hem oblidat la llarga etapa d’emigració laboral franquista que fins als anys cinquanta es dirigia a Llatinoamèrica i a partir del 1955 a les ciutats industrials de la vella Europa?, i que la meitat dels espanyols van emigrar de forma irregular?

Irregulars, il·legals, descontrolats, pasteres... Haas ens fa memòria de més temes de la història del fenomen a l’estat espanyol quan diu que tenim experiència sobre la bondat d’una frontera més oberta. Fins que es va tancar el 1991 com a conseqüència dels Acords de Schengen, molts marroquins venien i marxaven d’Espanya com a treballadors estacionals i temporals; es beneficiaven de les oportunitats laborals i de més bons salaris i la resta de temps estaven amb la seva família al seu país, on la vida resultava més barata. El mateix succeïa amb els tunisians a Itàlia, els turcs i els kurds al nord-est d’Europa, i també amb els mexicans que anaven i venien dels EUA.

Amb la introducció de l’obligatorietat del visat, el 1991, el fenomen de l’emigració il·legal es va desencadenar, i també l’opció de residir permanentment a Espanya. Els homes van portar la família, la qual cosa va provocar el creixement de la població marroquina a Espanya. Abans de 1991 podien entrar i sortir del país sense restriccions, però quan es va fer més difícil, i aquesta dificultat augmenta el 2004 amb la reacció del Frontex, l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes que crea la Unió Europea per a gestionar les fronteres exteriors de la UE, més alt és el nombre d’il·legals. Com més difícil sigui entrar, més migrants optaran per quedar-se.