Un problema al carrer Santa Llúcia

El carrer de Santa Llúcia de Manresa, especialment en el tram més proper a la plaça de Sant Ignasi, és un dels exemples més eloqüents dels problemes del Centre Històric de Manresa, i els pateix de forma especialment intensa. És estret, els habitatges estan molt degradats, i té com a annex el sector d’Arcs de Santa Llúcia, uns viaranys que hi ha entre el carrer pròpiament dit i el carrer del Balç que des de sempre han estat el punt més recòndit i sòrdid de Manresa. El conjunt de tot aquest espai té totes les condicions per atreure població marginal i convertir-se en un focus de mal ambient. De forma més o menys periòdica, Santa Llúcia emergeix com un carrer problemàtic. Ara és un d’aquests moments. La Policia Local hi ha intervingut 24 vegades aquest estiu, moltes vegades responent a queixes per l’actitud incívica de persones que fan soroll i molesten els veïns, i també per sensació d’inseguretat. Residents de la zona s’han queixat a aquest diari que la situació s’està enquistant i ara s’hi afegeix la Federació de Barris. Com passa a Sant Domènec, l’Ajuntament té pocs instruments per intervenir-hi. Si no hi ha delictes significatius constatables, no s’hi pot fer res que realment resolgui el problema. I aquest és el problema. Cal que l’Ajuntament hi posi més energia i imaginació, i calen normes que li donin eines per ser més resolutiu.