Tradició o acció?

A l’època de Jesús fer la voluntat de Déu era la màxima aspiració i al mateix temps es veia com l’única manera de ser bo. Fins aquí tothom hi estava d’acord. Les discussions començaven amb la manera com s’interpretava el que era realment «la voluntat de Déu». Alguns, especialment fariseus i mestres de la llei, creien que es tractava de complir les lleis de Moisès junt amb totes les altres prescripcions derivades d’elles, i fer-ho rigorosament. Per això quan veuen que alguns dels deixebles no observen tots els rituals previs als àpats li retreuen a Jesús, el seu mestre, que mengin amb «les mans impures», és a dir, sense rentar-se-les ritualment. Jesús els tira en cara que posin tant d’esforç en els ritualismes buits, titlla aquests preceptes d’humans i els explica que el que Déu vol, va totalment per un altre camí.

La manera com Jesús entén «la voluntat de Déu» passa per l’interior de la persona, «ja que del cor és d’on surten les intencions» – ens diu.

Per Jesús el més important de l’àpat és compartir-lo, i amb això vol dir que mentre un menja no hi hagi qui passi gana al seu costat. Estimar realment els altres, buscar el seu bé i no centrar-se en l’observança rígida de les antigues tradicions.

Però fer això no és gens còmode, vol dir pensar molt bé des del cor allò que fem, buscar el bé conscientment, per no acabar fent inadvertidament el mal, ni per deixadesa, ni per egoisme.

Algú va dir que en la nostra vida diària tots som arrossegats contínuament pels corrents, per les tendències, pel que fa a tothom, pel que és tradició ... que no n’hi ha prou de no ser un criminal, o no fer accions molt dolentes, que cal buscar conscientment de revertir el mal que ja ha estat fet, de combatre la injustícia, d’equilibrar, d’ajudar, de col·laborar a construir coses bones, de ser-hi quan cal.

És aquesta manera d’actuar des del cor, buscant el bé dels altres, que ens durà a fer el que Jesús ens diu que és la veritable voluntat de Déu. Perquè Déu vol la felicitat de tots, i no només d’uns quants.