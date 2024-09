Cultureta general

Sembla que avui ja ningú no dona cap importància a saber els noms de les set meravelles naturals del món, quina és la capital d’Austràlia o el cim més alt de la Catalunya Central. Llevat, esclar, dels que juguen al culturín en família, es preparen per participar en el concurs Atrapa’m si pots de Llucià Ferrer o compten topar-se qualsevol dia amb la Núria Marín i que et demani si tens un minut per respondre unes quantes preguntes de cultura general a canvi d’uns dinerons. Aquí t’hi jugues no solament la possibilitat de guanyar uns diners, sinó la dignitat com a professional. Sobretot si ets mestre i a la pregunta de quin riu passa per Lleida respons el Fluvià. Disposar d’una certa cultura general és bàsic per a qualsevol dedicació legal i també il·legal. Digueu-ho, si no, als lladregots que temps enrere van assaltar el domicili d’un meu conegut. Aficionat als Beatles des de jovenet, aquest superfan de la banda de Liverpool amb el pas del temps, interès i perseverança ha acumulat una quantitat ingent d’objectes, documents i curiositats. En el seu assalt, però, els intrusos no van saber reparar en aquell dibuix signat per un tal John Lenon, ni en el marc a la paret amb el disc d’or d’una estranya cançó, amb un peu que deia Penny Line 1967. L’única peça de la col·lecció que els pispes van endur-se, i ben bé per traginar l’escàs botí, va ser una bossa de marxandatge amb la imatge dels Beatles, sense cap altre valor que el simbòlic per al propietari. Això recorda aquella vegada en què al poeta Joan Brossa va visitar-lo un policia amb l’encàrrec de fer un inventari de béns per procedir a l’embargament. Com que no li va trobar res de valor, a excepció de la màquina d’escriure, que essent una eina de treball no se li podia embargar, va concloure que es tractava d’una persona insolvent sense tenir en compte que aquells pòsters penjats a la paret no eren sinó originals de Tàpies i Miró. n