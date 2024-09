Granollers s’afegeix als problemes greus

Superat l’agost i les sorpreses inesperades, el país ja pot reprendre l’activitat i centrar-se en allò que és important: (1) recuperar el prestigi dels Mossos perquè són necessaris per a «revertir» la sensació d’inseguretat que es viu al carrer (es reconeix l’existència del problema!), encara que les estadístiques oficials sobre delinqüència, ganivetades, etc. diguin que van a la baixa; (2) posar-se d’acord sobre com resoldre el «problemón» de la immigració: que si ha de ser «circular», controlada en origen i legalitzada a partir de les necessitats de mà d’obra (no es diu si barata, esclavitzada, digna...), o si cal engegar un procés de deportacions en massa de tanta «xusma» il·legal que col·lapsa els serveis assistencials, genera inseguretat ciutadana, viu a la nostra esquena, amenaça de convertir-se en invasió anticristiana, i deixa sense feina els joves autòctons que s’han hagut de refugiar en les universitats per poder emigrar a països civilitzats quan acabin els estudis; (3) decidir si despatxen d’una vegada Sánchez de la Moncloa, ara que el PP s’està cruspint Vox i accelera la seva transformació en partit a l’estil Steve Banon, ideòleg ultraconservador que inspira Trump, Aznar, Orbán, Meloni, Le Pen, Milei i personatges semblants (Elon Musk, Pàvel Dúrov, Jeff Bezos...,) que dirigeixen el rumb del món; (4) ara podrem afegir-hi allò del finançament singularment insolidari de Catalunya que, paradoxalment, sempre ha estat considerat així si recopilem els insults, les desqualificacions que històricament ha donat vots als partits espanyols, socialistes inclosos; (5) allò dels jutges que delinqueixen perquè no compleixen la llei també caldrà rematar-ho ràpid perquè és possible que s’acabi fent un ridícul insuportable en l’escenari internacional, tot i que no sembla importar-los gaire; (i 6) en aquests moments, però, l’urgent és arribar fins al final en l’esclariment de les intencions dels responsables del taller satíric dels Blaus de Granollers, tenint en compte que, entre d’altres, els precedents de l’afusellament i crema d’un ninot de Puigdemont a Coripe el 2019 no que no va ser delicte d’odi, ni que les amenaces catalanòfobes d’un paio enfilat en un carro blindat en aquelles èpoques es poguessin comparar amb el missatge d’odi que s’ha inculcat a la canalla granollerina, i encara menys amb el desig expressat pel militar de graduació i testosterona alta per afusellar els 26 milions de fills de puta espanyols contraris al franquisme, amb la corresponent quota de catalans. Igualment, com que Ciutadans ja ha desaparegut tampoc no caldrà tenir en compte la seva extraordinària activitat de crispació i enfrontament social a Catalunya que, sortosament, el govern d’Illa ara reconduirà. Som-hi, som-hi! n