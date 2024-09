La nova Esquerra passa per Manresa

La candidatura Nova Esquerra Nacional, promoguda per dirigents d’ERC com Marta Rovira, Pere Aragonès i Teresa Jordà, així com per tots aquells que volen cares noves a la direcció del partit, és l’alternativa que s’enfrontarà a la candidatura que presidirà Oriol Junqueras. Per presentar-se en societat, van elegir Manresa, probablement perquè és la ciutat més gran on governen, però potser també perquè al Bages hi ha els possibles nous lideratges del partit.

A ningú li va passar per alt el protagonisme que van tenir l’actual alcalde de Manresa, Marc Aloy, i l’exdiputada Alba Camps, tot i que durant la presentació no es va desvetllar qui o quins seran els seus caps de cartell quan es presentin al Congrés, previst inicialment per al mes de novembre, però que podria avançar-se, tal com ha demanat Oriol Junqueras.

Nova Esquerra Nacional vol cauteritzar les ferides que el partit arrossega des de fa temps i que s’han fet visibles durant el darrer cicle electoral. Asseguren que a ERC no hi sobra ningú, però que cal revertir la pèrdua de confiança de la gent. Per això, volen lideratges nous, dirigents que no hagin tingut protagonisme durant el Procés i que puguin articular un republicanisme popular. Continuen aspirant a la independència però sense defugir del mentrestant, fent una política pràctica que permeti garantir serveis públics universals.

Caldrà veure com es presenta la candidatura liderada per Oriol Junqueras, però no sembla que, des d’un punt de vista ideològic, hi hagi grans diferències. Les divergències sorgeixen a l’hora de triar els lideratges. Junqueras considera que acumula prou capital polític per tornar a presidir el partit i refer la confiança de les bases, mentre que la candidatura presentada a Manresa creu que els nous temps exigeixen nous líders. Veurem si algun d’aquests lideratges recau en un polític manresà.