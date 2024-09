Qui la balla i qui la fa ballar

Moltes i molts no llegiran aquesta ni cap altra columna, de fet no llegiran res si estan vivint com cal, fins a l’extenuació, el cap de setmana gran i definitiu de la Festa Major de Manresa.

Són uns dies, massa pocs, però ja ho va dir Shakespeare que divertir-se seria avorrit si tot l’any fos una festa, en els que la ciutat deixa les misèries i la monotonia per fer esclatar les ganes de compartir la xerinola i mostrar la capacitat de fer-ho amb civisme. Cada vegada es fa més difícil, tant el de compartir com el del civisme, ben cert i més en aquests dies; deu ser per això que els busos urbans han estrenat càmeres de videovigilància, o que l’Alternativa ha aplicat mesures per reduir l’impacte acústic i quedar-se allà on ha estat i hauria de continuar; però ja que un acord de darrera hora ha permès que es desconvoqués la vaga dels serveis de neteja, que ara no siguem les manresanes i manresans els qui embrutem la celebració.

Tothom ha d’entendre que són quatre dies i això és una bogeria de pocs pel gaudi de molts; uns pocs en els quals poca gent hi pensa, que abans del soroll s’han passat molts mesos pencant en silenci per donar forma a un programa d’actes, oficial o alternatiu, tant ple de disbauxa com sigui possible i les normes ho permetin, que no és gens fàcil. Això últim ho escric per experiència personal, després d’organitzar dues Festes majors a la dècada del vuitanta amb la Manresana de Mogudes, més coneguda com el Ma’m.

Eren els primers anys de la participació ciutadana en els que podíem fer esclatar totes les ganes que dúiem de gresca, reprimida i acumulada, sense que ningú ens parles de límits acústics, aforaments, plans d’evacuació, seguretat o mesures de prevenció; temps en els que podíem muntar rutes noctàmbules fins a les tantes, organitzar Disco-Golfes amb tants decibels que despertàvem a mitja comarca, fer macroconcerts en espais que ara ni es plantejarien o correfocs amb recorreguts i condicions que avui no es permetrien. Hem d’aplaudir la feina poc sorollosa que un grup de persones ha estat fent per muntar aquest tinglado, barallant-se amb la paperassa i les exigències administratives cada vegada més exigents, i les dificultats que suposa controlar al carrer un nombre de participants cada vegada més gran, amb un teixit social cada vegada menys tolerant.

Ens queden dues llargues nits per cremar-ho tot i si bé és cert que cap festa és divertida si no està plena de bogeria, també ho és que quan no trobes el bany és el moment de retirar-te. Aquests dies són una bona oportunitat per demostrar que sabem i podem gaudir de Manresa, ballem la festa, agraïm l’esforç de qui ha estat treballant perquè la balléssim, i no oblidem que qui no sap gaudir de la festa, no sap gaudir de la vida.