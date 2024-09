Resignar-se a l’incivisme no és acceptable

¿Una sola persona és capaç de crear mal ambient en una ciutat de vuitanta mil habitants i els que manen no poden fer-hi res? Estem parlant de la plaça de Sant Domènec, centre neuràlgic de Manresa; d’un grupet de persones que hi consumeixen i creen sensació d’inseguretat, i dins d’aquest grup, la persona que l’alcalde Marc Aloy defineix com «una de les multireincidents que tenim a la ciutat, que ha comès no sé quantes infraccions, faltes i fins i tot fets delictius, i que ha generat una cinquantena d’actuacions de la Policia Local». Algú, remarca, que «no prové de cap altre país, no és immigrant».

Les declaracions del màxim regidor municipal a aquest diari, en la tradicional entrevista de la festa major, són inquietants perquè mostren una impotència poc adient amb el volum de recursos que gestionen les institucions. Manresa és capaç de recuperar la Fàbrica Nova i convertir-la en un gran centre del coneixement, però no pot moure de lloc quatre incívics que creen un ambient poc respirable? Manresa pot incrementar en vint-i-tres el nombre de policies que patrullen pels carrers però no pot amb un multi-multi-reincident? Manresa pot entrar a la categoria superior del mapa dels museus (i de l’arquitectura que agrada als arquitectes) amb el del Barroc, però no pot generar sensació de seguretat a Sant Domènec?

Té raó l’alcalde quan diu que «hem de fer un treball social que ens permeti recuperar aquestes persones», però també quan afegeix: «elles han de voler». I fins que no se les convenci, què hem de fer? Resignació i oracions als déus del civisme perquè il·luminin aquesta gent? Costa d’empassar que no s’hi pugui fer res més. Hi ha unes ordenances municipals, i si no son prou estrictes, es poden modificar. Hi ha una administració i una policia local per fer-les complir al carrer. I qui hagi rebut una multa d’aparcament sap que de vegades s’apliquen amb rigor. Doncs això: determinació, rigor i arromangar-se.