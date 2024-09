Santa Llúcia, confluènciade reptes

Veïns del carrer Santa Llúcia de Manresa es queixen. A grans trets, el problema que denuncien aquestes veus és la inseguretat. La persona que passa amb desconfiança per davant d’una altra se sent més dèbil. I, possiblement, el que ens està expressant és que viu aquestes pors com a novetat respecte a una situació anterior. S’ha de detectar el problema -que ja està clar- i atacar-lo. Això segur que es fa i es farà a través dels cossos de seguretat i dels polítics que govern la ciutat que han de saber dirigir aquestes actuacions. Però no n’hi ha prou amb les accions -indispensables- dels agents de l’ordre. Cal anar a burxar més al fons del problema, perquè aquesta inseguretat és una exteriorització d’un conflicte social molt més greu, que no afecta només la part antiga de la ciutat de Manresa, sinó tot un país. Segurament, es podria començar per tractar la deterioració del barri, els habitatges decaiguts d’aquest carrer, que són, sens dubte, un dels atractius per a les classes que ocupen els darrers graons de la piràmide social. I després de parlar perquè hem arribat a la situació de deterioració dels edificis que fan d’efecte crida, hauríem de mirar qui els ocupa, quin tipus de persona ens està quedant en la marginalitat. Aquests marges requereixen un tractament de fina cirurgia, però és impossible resoldre res si no ho afrontem.