Sort i moltes gràcies

Un comiat dona per a molt. Per fer el dol, que no és fàcil. Necessita superar, una per una, diferents etapes emocionals. Per fer-lo, requereix un temps que cada vegada se’ns fa més escàs, com si els minuts duressin segons i els segons ja haguessin desaparegut directament. Una estafa, això del temps, quan et fas gran. Dona per extreure conclusions sobre la vida que, mai com ara, no ens han semblat tan certes. Tòpics, segurament, però grans tòpics. Que l’única certesa que tenim és l’ara i aquí, que els records poden ser un bàlsam, però també poden alimentar en excés la nostàlgia i la melangia, i la tristesa. Un comiat es pot expressar amb un senzill adéu, amb una encaixada de mans, deixant pendent una trobada quan sigui possible. Aquell cafè que, molt sovint, no arribarà mai. També pot ser reversible. Mireu, sinó, els germans Liam i Noel Gallagher, que tornen després de quinze anys. Dos tarannàs irreconciliables que, suposadament, s’han fet grans i han vist que val més boig conegut que savi per conèixer, i han decidit rellançar Oasis. Ja està bé una mica de britpop entre tanta xavalla musical, amb cantants que cada vegada vocalitzen menys les lletres i les fan menys intel·ligibles. Quan es té poc a dir o el que es diu té un interès literari zero, que no s’entengui pot ser tot un avantatge i fins i tot els pot donar un halo de misteri. Si la música és un reflex del moment que viu la humanitat, estem realment fumuts. I un comiat pot ser un respir. Un descans pel qui se’n va i pel qui es queda. Un final de camí necessari, després d’una trajectòria plena d’obstacles, embullada, esgotadora. O pot servir per agafar impuls per a un nou principi amb les forces i la il·lusió renovades. El que és segur és que és un canvi. No sol ser mai un punt i seguit, sinó un cop sec a l’enter. Definitiu, dràstic. Perquè mai no es pot tornar enrere, per molt que ho vulguem. La màxima ‘sempre endavant’ no és només un crit entusiasta a confiar en el futur i a apostar-hi. És una certesa. Un salt des d’un penya-segat és irreversible. Segons quins canvis, també. No significa que sigui un salt al buit; també pot servir per enfilar-nos més amunt del que hauríem somiat mai. Per això, és clar, cal ser previsors i anar ben preparats. Sigui com sigui, un comiat sempre és un bon moment per dir allò tan bonic i reconfortant de a reveure, fins aviat, sort i, sobretot, moltes gràcies. Doncs això, Marc.