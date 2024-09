De la lleugeresa de l’èxit

Hem creat una societat en què només valorem el guanyador. Qui queda en segon lloc esdevé el primer dels perdedors, llavors. A banda de ser un exemple més de l’estupidesa que ens corca, és una declaració de vulnerabilitat. El triomf és sempre lleuger i fràgil. L’èxit és ser-hi.

La reflexió ve a tomb per la intoxicació alimentària que va patir bona part de l’equip espanyol d’atletisme que ha competit aquesta setmana passada al Campionat del Món Sub-20. Entre els afectats hi havia els saltadors de l’Avinent Manresa Martí Serra, en la perxa, i Ona Bonet, en l’alçada. No eren candidats a les medalles, tot i que una prova tècnica com els salts no se sap mai què pot acabar passant. En tot cas, tots dos tenien registres personals que els permetien pensar a classificar-se per a la final. Però la intoxicació els va deixar sense cap possibilitat d’accedir-hi.

I, no obstant això, tant Martí Serra com Ona Bonet van provar-ho, desoint el consell del metge de la federació. És gairebé segur que en una altra competició, tant l’un com l’altra haurien fet cas i haurien desistit de saltar. Però era un campionat del món. Sub-20, a més. Havien entrenat tot l’any, hi havien pensat diàriament… van fer ben fet de provar-ho, encara que sabessin que no tenien cap oportunitat de classificació. Tots dos es van quedar lluny de les seves marques.

Meritxell Soler deia dimecres en recordar la marató de París que l’èxit és ser-hi. A la sortida de l’Hôtel de Ville hi havia més d’una atleta que hi havia arribat lesionada. Només pretenien que el seu nom figurés a la llista de sortida d’una marató olímpica. No pas per poder-ho explicar temps a venir, només per saber que hi van ser.