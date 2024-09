El cementiri de les monedes oblidades

Vostès també tenen un recipient ple de monedes d’un i dos cèntims? Jo en tinc dos pots de vidre que havien contingut espàrrecs i ara serveixen de peses per fer exercici (quan hi penso, que és poc). El destí de les monedes menudes sembla una qüestió banal, però el New York Times Magazine li ha dedicat un extens reportatge. I si el dominical de la «dama grisa», far i guia del periodisme occidental, dedica més de set mil paraules (entre sis i vuit pàgines de Regió7) a un tema, una de dues: o és important o s’hi torna pel simple fet que l’hagi enfocat. Per què el Times es fixa en les monedes d’un centau, també anomenades penics per influència britànica? Doncs perquè la Casa de la Moneda no deixa de fabricar-ne més, i més, i més, i sembla que mai no n’hi hagi prou. A mesura que els bancs les lliuren als comerços comencen a desaparèixer de la circulació. La raó és senzilla: els clients les reben amb el canvi, però després no les utilitzen per pagar. Hi ha centaus en pots de llauna, en tasses de cuina, en mitjons vells, en capses i capsetes, als cabassos dels escombriaires, a les clavegueres, i una quantitat inestimable entre els coixins dels sofàs. Segons el reportatge, hi ha un mínim de 240.000 milions de centaus, 2.400 milions de dòlars, en suposada circulació als Estats Units; suposada, perquè la immensa majoria no es mouen. I un problema afegit és que fabricar cada centau en costa més de tres. Al Banc Central Europeu el cèntim d’euro li surt més barat; en paga un cèntim i mig. Els meus dos pots-guardiola estan subvencionats per Frankfurt. Al Canadà van tirar pel dret i van eliminar les monedes de menys de cinc cèntims, però Washington no gosa. Gosaríem els europeus? Al meu darrer tiquet del súper hi ha tres preus acabats en 99 cèntims i un acabat en 82. He pagat amb targeta, però al mercat i a la carnisseria sempre ho faig en efectiu. La carnisseria, de fet, ha instal·lat una balança automàtica que calcula el preu i l’arrodoneix a cinc i a zero. El criteri el saben ells.