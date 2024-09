De la incertesa a l’esperança

Com a independentista que soc de sempre, constato, just en aquest agost de 2024, la meva preocupació per l’antagonisme dels dos grans partits nacionalistes catalans, un dels quals, ERC, el dia 8 del mes passat va votar la presidència de la Generalitat a Salvador Illa del PSC, el qual ja té penjada la bandera espanyola al centre de la sala de recepcions.

I m’identifico amb el rigor nacionalista de Junts per Catalunya, partit desencisat i a l’oposició, amb el líder Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i novament aspirant al càrrec en les darreres eleccions en les quals no tingué opció de participar presencialment. Exiliat a Waterloo i perseguit, des del 2017 per la polititzada justícia espanyola, amb el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena decidit a no aplicar-li l’amnistia i disposat a condemnar-lo per malversació o per l’imaginari delicte que calgui.

La meva sòlida vellesa em porta a evocar una llunyana pàgina de joventut, el dia 5 del mateix mes d’agost de 1954, en ple franquisme. El meu pare, fidel seguidor d’ERC d’abans, em parlà d’un enaltidor acte de la Generalitat que tingué lloc al Mèxic llunyà, on el grup més nombrós de diputats exiliats del Parlament català, que allà residia, acordà oficialment reconstituir la institució a l’exili, i a més, investint-ne president el polític Josep Tarradellas, d’Esquerra.

I, amb molta més vivor, evoco com el 1977, ja mort Franco, es restablí a Barcelona la seu de la Generalitat, amb el consegüent acord de ratificar-ne la presidència a Josep Tarradellas, al qual succeí el 1980 i per vint-i-tres anys més, Jordi Pujol i Soley.

En resum, durant setanta anys de la moderna vida de la Generalitat, aquesta fou majoritàriament regida pels partits tradicionalment nacionalistes (ERC i CIU), i sols durant set anys ho fou pel PSC, de lleial obediència hispànica.

Aquest regular predomini nacionalista assolí el punt culminant amb el triomf independentista del referèndum d’octubre del 2017. D’ignominiosa cal qualificar la immediata reacció governamental espanyola, amb l’orquestrat seguiment judicial i la inherent persecució política a l’independentisme català que, amb la consegüent desorientació popular, ha perdut més de 700.000 vots i la majoria absoluta des de l’any 2017.

No puc tampoc ometre un esdeveniment concret, succeït el 8 d’agost d’enguany que, malgrat la seva anecdòtica aparença, ha tingut una gran transcendència social i un polèmic esclat polític. Parlo de l’esperada i alhora sorprenent aparició de Carles Puigdemont a l’Arc del Triomf de Barcelona, on pronuncià un curt missatge ple de reconfortant contingut independentista i dura crítica a la immediata investidura de Salvador Illa amb els vots d’ERC.

Però la notícia de major impacte fou la misteriosa evaporació de Puigdemont, despistant l’atapeïda i policíaca «Operació Gàbia» muntada per atrapar-lo, de manera que, en poques hores, i havent travessat misteriosament la frontera, es trobava de nou aposentat a Waterloo.

Davant situació política tan delicada, em permeto insistir en la necessitat peremptòria que cadascun dels partits polítics d’origen independentista o nacionalista radical, sense perjudici del seu programa social propi, es mantingui ferm en el seu objectiu nacional prioritari que és l’alliberament de la pàtria.

En la situació actual, he de confessar que l’únic polític que veig en condicions òptimes per a capgirar-la substancialment i alterar-la és Carles Puigdemont. I amb ansietat espero que ens mostri els primers passos de la seva estratègia al congrés de Junts per Catalunya del dia 27 d’octubre.

La convicció honesta en un objectiu, per complicat que sigui, no ens ha de fer perdre mai la virtut de l’esperança, en la que cal ser-hi fidels sempre, encara que sols la vegin complerta els descendents propis. En aquest tema discrepo de Virgili, que repetia: «Si deixes de tenir esperança, l’únic remei és la desesperació».