M’agafo la baixa

«Estimats docents: en l’oficina d’Assumptes Generals tenim a dues persones de baixa laboral per llarga malaltia. Pel que fa a l’Oficina de Recerca, ahir la seva directora ens va comunicar que estarà de baixa per un mes, la qual cosa s’uneix a les baixes de les seves dues companyes. Així que només està prestant servei la Sra. XX, que es va incorporar en l’últim concurs i encara està aprenent. Us prego que disculpeu el retard en els tràmits que teniu vigents».

Davant la meva sorpresa, el degà em va enviar amablement aquesta carta. No cal dir que la universitat pública en qüestió és de les millor valorades de l’Estat i ocupa un lloc destacat en el rànquing Shanghai de les 200 millors universitats del món. És un exemple il·lustratiu de l’absentisme laboral per incapacitat temporal que lidera Espanya a la UE, empatant amb Portugal i només per darrere de França. Major encara en el sector públic i menor entre els autònoms.

Les xifres augmenten vertiginosament. En el 2013, el percentatge de treballadors que no acudia al seu lloc de treball per incapacitat temporal (IT) representava un 2% del total. Al final del 2023, se situava en el 4,1%, segons la Seguretat Social. Cal afegir una quarta part més de treballadors que, sense estar de baixa laboral, determinats dies, sense cap justificació, no acudeixen al treball. Així, doncs, l’any passat, 1,4 milions de persones no van anar a treballar, la qual cosa va comportar al sistema un cost de més 14.000 milions d’euros, el doble que abans de la pandèmia.

A propòsit de la possibilitat de reduir la jornada laboral a 37,5 hores, que promou el Ministeri de Treball, enfrontant-se a això la patronal, vaig focalitzar en aquestes pàgines que l’assumpte de fons radica en la baixa productivitat crònica de les empreses a Espanya. Cert és que els directius han d’estar més formats per a millorar la gestió. Però, alhora, quina productivitat tindrem amb aquests nivells d’absentisme? Tan malalts estem? Vegem algunes causes:

1a) La població treballadora envelleix. A més edat, més possibilitat d’emmalaltir. Avui, els treballadors de més de 50 anys són el 35% del total. Fa dues dècades eren el 19,6%.

2a) L’empitjorament del temps de les llistes d’espera quirúrgiques. I, mentre no les operen, moltes persones no treballen.

3a) La fortalesa actual del mercat laboral. En situacions de crisis, quan es tem perdre l’ocupació, els empleats tendeixen a agafar menys baixes i arriben a treballar malalts. Just el contrari del que ocorre ara.

4a) Finalment, des de la postpandèmia, s’aborda de manera diferent el treball (i la vida). Als Estats Units es va manifestar en la Gran Renúncia; molts treballadors van deixar el seu ús voluntàriament. Aquí, moltes persones estan en crisis respecte al sentit que el treball ocupa en les seves vides; és una absència silenciosa. Senten un gran esgotament, ansietat i desmotivació i, cremats, simplement «s’agafen la baixa».

O enfoquem el treball des d’una perspectiva global, atenent en primer lloc a les persones, o continuarem com més va pitjor.