Tallafocs definitius

Diuen les cròniques que arriben al nostre país des d’Alemanya que el govern germànic mantindrà un tallafoc per evitar que l’extrema dreta governi al país. En alguns llocs, sembla que el record del que va suposar el nazisme, tant per al propi país com per al món, té una presència que provoca erupcions cutànies. A Alemanya, però, aquest diumenge, la victòria a Turíngia va ser per a l’extrema dreta, que també va aconseguir grans resultats a Saxònia. Caldrà veure si aquestes prevencions governamentals poden mantenir la fermesa dialèctica que han mostrat en cas que la ciutadania continuï donant suport democràtic a moviments que la majoria social i política actual rebutja.

Aquesta fermesa que mostren els actuals governants alemanys no s’ha vist en altres països, i Espanya n’és un clar exemple. Aquí també hi va haver una victòria de l’extrema dreta, es ve d’una dictadura i tenim el record dels danys d’una guerra i els d’una llarga repressió. Però, tot i que les accions dutes a terme generen erupcions molt similars a les alemanyes, a l’Estat hi ha un gruix de ciutadans amb mentalitat oblidadissa i una colla de polítics que només estan interessats en aconseguir la governança, com si la presència de l’extrema dreta a les institucions polítiques fos un mal menor. Quan expliques a algú de fora determinats pactes, la veu se t’encongeix, les cames et fan figa i a les galtes t’apareix un vergonyós color roig.

En aquest país, hem posat per davant de tot el valor de l’estratègia utilitzada com a possibilitat de mantenir la poltrona política, i hem situat a la zona dels «mals menors» l’efecte col·lateral que tenen determinades aliances.

Després de destruir l’artefacte de Ciutadans, la principal esperança per a determinades zones d’Espanya és que el PP s’enforteixi fins al punt que no necessiti suports externs, però aquest és un camí gairebé tan incert com dir que a Alemanya no hi governarà mai més cap nazi.