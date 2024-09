El tomb del català

Aquí de les roselles en diem pipiripips, dels testos torretes i dels esternuts eixavuiros. Ens enfilem en escambells, anem de bòlit i tallem el bacallà. A vegades bevem oli i d’altres pesem figues. No parlem de les 19:52 h sinó de tres quarts i set minuts de vuit. Són alguns trets de la riquesa lingüística que ens dona identitat com a territori i com a país. És necessari, però, que, de tant en tant, algú ens recordi que per mantenir la llengua i les peculiaritats que té a cada indret hem de fer una cosa tan senzilla com parlar-la. Així ho va fer aquest dissabte passat el filòleg bagenc Jordi Badia i Pujol durant el pregó de la Festa Major de Manresa, on va fer un clam a favor de la llengua i va demanar esforços a les institucions i a la ciutadania per tal de preservar-la.

Manresa va tancar ahir una festa major que, precisament, ha tingut la llengua catalana com a eix vertebrador, amb grups en català com els aclamats Figa Flawas i amb un castell de focs amb música 100% catalana. La cirereta, però, va ser el pregó de Jordi Badia, on va recordar que el català «és una llengua amenaçada» perquè tan sols un 33,4% dels habitants dels Països Catalans la parlen habitualment i d’aquí la importància de mantenir viva la llengua catalana. El filòleg va anar més enllà i va instar Manresa (la ciutat de més de 50.000 habitants on l’ús del català és més alt) a ser el punt de partida «del tomb que necessita el català per a reeixir». Per fer-ho, va dir, és necessari un canvi d’hàbits, desacomplexar-nos i parlar «sempre» en la nostra llengua.

En aquesta línia, el grup local de Plataforma per la Llengua, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i la Cambra de Comerç col·laboren per llançar a partir d’aquest mes de setembre la campanya «Digues Bon Dia!», amb l’objectiu de fomentar l’ús del català en les relacions comercials diàries, reforçant així la identitat lingüística i cultural de la capital del Bages.

Una iniciativa que va alineada amb el clam del filòleg bagenc que ens recorda constantment, no només durant el pregó de Manresa, sinó cada dia a través dels seus tuits i articles, la riquesa i les peculiaritats del català. Té molt clar que la solució està a les nostres mans, però «tothom ha de posar-hi el coll». Prenguem-ne nota. Fet i fet és molt més fàcil del que sembla. Només es tracta de parlar, parlar i parlar... en català.