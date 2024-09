Treure’s Escòcia del cap

No patiu, aquest estiu no he anat a Escòcia i tampoc us vull explicar les meves vacances. Cito el país dels Belle and Sebastian per parlar de política i més concretament de l’independentisme nostrat. I és que torna, com la cançó de l’enfadós, la idea d’unir tot l’independentisme en una sola proposta electoral, en una mena de partit nacional català a imitació del SNP escocès.

I no. És més, crec que els intents, per part d’uns i altres, d’aconseguir l’hegemonia i convertir-se en la gran força independentista transversal, és una de les causes –que no l’única- de l’actual retrocés. A Escòcia, el nacionalisme polític és un fenomen relativament modern que no aconsegueix resultats significatius fins a la dècada dels 70 i que sempre s’ha escorat a l’esquerra. Dit d’una altra manera, allà no hi ha independentisme de perfil conservador. És una mica el mateix que passa a Galícia o al País Valencià, on el galleguisme o el valencianisme de dretes ha estat sempre folkloritzant i espanyolista; i per això el nacionalisme d’aquests dos països és i sempre ha estat eminentment progressista.

Altres noticies de Adam Majó Garriga XUT A PALS L’Anticrist persistent XUT A PALS Ciutat ponent XUT A PALS Si tens un amic racista

A Catalunya -i al País Basc- la realitat i la història és molt diferent. Aquí sí que hi ha una tradició de regionalisme conservador evolucionat a nacionalisme que ve de lluny, del segle XIX i principis del XX, i una altra de federalista i separatista de base popular que té orígens també centenaris i que ha evolucionat fins a l’independentisme d’esquerres actual.

El que també tenim, els darrers 50 anys, és un catalanisme continuador d’aquell regionalisme conservador que ha crescut tot absorbint persones i grups de famílies polítiques molt diverses, aglutinant-los a partir del sentiment de país i de la presència d’un líder fort i carismàtic, amb molt pragmatisme ideològic i programàtic, però defensant sempre, en darrera instància, una determinada idea de país i societat que s‘ubica clarament a la dreta de l’espectre. Primer va aparèixer Convergència (que vol dir el què vol dir) Democràtica de Catalunya al voltant de Jordi Pujol, després allò de La casa gran del catalanisme entorn d’Artur Mas i ara Junts per Catalunya amb Carles Puigdemont de referent. Canvien els temps i la retòrica, però l’estratègia es manté intacta.

A l’independentisme, per avançar, li convé tot al contrari, dos espais polítics grans i capaços d’entendre’s puntualment però situats en àmbits ideològics ben diferenciats: un a la dreta democràtica i l’altre a l’esquerra àmplia. I això, no només perquè molts independentistes tenim altres idees i preocupacions a part de l’estrictament nacional, sinó també perquè –i això als nacionalistes els costa d’entendre- hi ha molta gent en aquest país i al món per a qui la qüestió nacional no és ni gaire important ni encara menys prioritària i que, per tant, mai s’identificaran amb un independentisme de discurs monotemàtic i unidimensional. Pot resultar contraintuïtiu, ho admeto, però només (ben) dividit podrà créixer (i guanyar) l’independentisme.