Opinió | VIST I NO VIST
El desdoblament de la C-55 no admet un quart carril
La C-55 s’anomena així des del 2001. El 1974 es va inaugurar la carretera Abrera-Manresa, que cobria una necessitat de connexió amb Barcelona. Des de finals de la dècada dels vuitanta es va anar convertint en la més mortífera del Principat i ha quedat obsoleta. Fa uns dies el president Illa va anunciar al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, el desdoblament entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet (SVC) previst per l’any 2030, amb una nova variant a Castellgalí, que modificaria el traçat actual. Mentre socialistes i republicans ho van valorar positivament, però no l’oposició. Un parell de mesos abans, el geòleg Josep M. Mata, donava un toc d’alerta al Regió7, sobre les possibles obres a la C-55. Considerava legítim demanar-ne el desdoblament, però es mantenia partidari de millorar els serveis públics tant els ferrocarrils com per carretera. Afirmava que passar de dos a tres o quatre carrils, sense estudis geològics previs, comportaria problemes. Per passar a un quart carril, la balma de Castellgalí per on el Cardener descriu una corba, «mai no s’hi podrà fer,» i un tercer implicarà moltes dificultats: «s’hauria d’apropar a sota la balma o fer un voladís sobre el Cardener.» Geològicament, assenyalava dos problemes: el litològic i l’hidrològic. A part dels possibles despreniments dalt la balma, plena de fractures com ara les falles, que si fins ara no han estat perilloses, si l’aigua circula mitjançant les fractures glaçades, pot produir despreniments. El col·lectiu de geòlegs s’oposa a fer un voladís sobre el riu, després de la «valencianada».
Mata afirma que la carretera actual es troba en zona inundable igual que cases de Castellgalí i SVC, on es van produir històricament les inundacions del barri de la Farinera. Que ningú no se’n vulgui recordar, no vol dir que no siguin uns perillosos antecedents. A més, el Cardener es pot desbordar: les darreres preses són a Sant Ponç i la Llosa del Cavall. Una DANA riu avall o sobre els afluents de les rieres de Fonollosa, Rajadell i Cornet, on les petites rescloses no detindrien les aigües, i més avall a Castellgalí anirien a la carretera, on l’aigua impactaria sobre SVC. Les DANES, que ja existien al segle XVII, s’incrementen pel mal anomenat canvi climàtic (denominació obligatòria per obtenir subvencions de les administracions), però seria més correcte parlar d’un canvi geològic accelerat per l’ésser humà, per la influència directa de l’home. «No existeixen riscos geològics, però sí els mentals de polítics i urbanistes, que no entenen de geologia i se salten les lleis de la natura.» Aquests són els perillosos. Més recentment, a la reunió del Consorci Viari, es va tornar a esmentar aquesta problemàtica tot insistint en el fet que fer un voladís sobre el riu, comportaria molt risc. Una DANA a l’altiplà de l’Alta Segarra, la riera de Rajadell o al sector Guardiola-Cornet, en arribar prop dels Comtals a Castellgalí, es trobarà el voladís amb les pilones sobre el riu. En arribar a la corba de la Balma a Castellgalí, l’aigua, les pedres i les columnes del voladís, la dirigiran cap a la torre del Breny i Sant Vicenç.
Si elucubrem potser es podria fer un quart carril per sobre del riu, però seria molt complicat i costós. No disposen de cap altre lloc, llevat que fessin uns trams totalment nous que serien tan costosos que les institucions actuals no podrien pagar. Els polítics i els assessors majoritàriament nomenats a dit, no saben que no es poden posar impediments a un riu. Els geòlegs i d’altres col·lectius no els perdonaran més errors.
