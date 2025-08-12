Opinió | a tort i a dret
Tristos escaldufats
Per coure una persona, operació que imagino il·legal i prohibida, i per tant desaconsello, se l’ha d’estirar al vespre panxa enlaire al llit d’una habitació sense aire condicionat i deixar que la «nit tòrrida» faci el seu efecte. L’endemà al matí estarà cuit, recuit i cremat per la maleïda onada de calor que ens porta mínimes resistents a la baixada i màximes amb alta velocitat d’enlairament. Compte amb el concepte: si els diuen que la mínima de la nit ha estat, posem per cas, de 25 graus, no estan parlant de la temperatura entre l’hora d’acotxar-se i la de llevar-se. Ahir la mínima a Manresa va ser de 21 graus a les set del matí, però vuit hores abans, quan proven d’anar a llit les persones que es lleven d’hora, la temperatura era de 27 insuportables graus al carrer, que a aquelles hores és més fresc que l’interior del edificis (aire condicionat a banda). La humanitat catalana passa la nit en unes condicions que no ajuden a recuperar energies i encara mal dormida un dia canicular. Així, amb el cos lluitant contra l’agressió d’un dels pics extrems del clima mediterrani, i la ment castigada per l’ebullició de les neurones, el ciutadà s’asseu finalment davant del televisor i aquest el convida a delectar-se amb el consol d’unes «imatges refrescants». És el tòpic irrenunciable de cada estiu que es presenta de mil formes a través de mil presentacions: la persona del temps, la que presenta el noticiari, el reporter del magazín lleuger, el documental d’excursions per la natura, tots ells competeixen per la nostra atenció a base d’oferir-nos les millors «imatges refrescants», des d’un iceberg que es desprèn del casquet polar fins un colom que s’abeura en un parc, passant per les fonts del Llobregat o un eixam de mainada alegre que salta a l’aigua i xipolleja en una barri de cases flotant de l’Àsia. De veritat es pensen que aquestes imatges ens refrescaran? Que les cascades de l’Iguaçú a la pantalla ens refredaran la pell enganxada a la butaca ? Que la seqüència d’una senyora devorant un gelat de tres boles té efectes balsàmics sobre la nostra gola? Si de cas serà perquè ens fa venir salivera. Veure els altres gaudint del mar, la piscina o la guingueta a les promocions de les cadenes ens fa adonar de la nostra trista situació d’escaldufats. I a la piscina de l’anunci aquests dies també hi fa calor; van les imatges fa setmanes i per això no hi apareix cap personatge amb símptomes d’insolació.
