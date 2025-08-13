Opinió | només és una idea

Marc Marcè

Marc Marcè

Una nova ruta a Manresa

Els canvis circulació sempre aporten un moment estimulant. És la màgia de les primeres vegades. Manresa es reescriu a ella mateixa en moments així, i cal assaborir-los.

D’entrada, enfilar Saclosa avall permet desmentir que Manresa és una ciutat amb moltes pujades i cap baixada, una de les idees pèrfidament establertes pels malànimes que intoxiquen l’autoestima local només per una malsana barreja de vici autolesionador i afany de fer enfadar l’alcalde de torn, que ho trobava saludablement autocrític quan era a l’oposició. Ho desmentim. A més, la perspectiva és millor ara: amunt, només es veu el buit que deixa la plaça Catalunya; avall, es perfilen un parell de façanes nobles.

De seguida s’arriba a la plaça Independència. Més que una plaça és una vorera. La vorera Independència. Una estepa de panot amb quatre cadires i dos bancs. Els llocs per seure poden enverinar-se i el tripartit no deu haver volgut jugar a la ruleta del Don Simón. El gran fanal central és, de molt, l’element més potent i singular; l’haurien pogut pintar de colors, muntar un concurs per posar-li títol i fer-lo passar per una escultura urbana.

Com en tantes obres anteriors, el vulgar gust ciutadà hi hauria volgut alguna floreta i algun element bufonet. Abandoneu qualsevol esperança: a Urbanisme el dogma diu que les floretes són de covards. Baixes més i deixes a l’esquerra Arquitecte Oms, un carrer privilegiat però menystingut que ofereix la millor perspectiva del gran modernisme manresà. Encares Pompeu Fabra, ara digne i passejable, i sorprèn que, el que abans semblava un carrer sense sortida, ara s’obre cap a un horitzó espaiós. Curiosament, travessar la carretera de Cardona em produeix una sensació de canvi de rasant que abans no tenia. Potser són manies. Entro per Magnet assaborint els forats i arribo a Cós i a la giragonsa en zig-zag minimalista del carrer de la Llum; confirmo que la ronya de voreres destruïdes i intransitables és igual de depriment en sentit sud. En un moment, sóc al carrer del Bruc i només puc tornar amunt.

La propina és el tram ja modernitzat del carrer Guimerà. Veus la vorera ampla i ben perfilada i dius: ah, sí, així és com hauria hagut d’estar sempre. Fora marges escantonats i rajoles trencades. Gràcies. Fora pegats de goma incomprensibles al mig de l’asfalt. Gràcies. És el que té anar tard: quan ho fas, ja res no sembla prou i no t’ho agraeix ningú. En fi; entenem que el partit de debò es juga entre Sant Domènec i Crist Rei i és aquest el que l’Ajuntament ha de guanyar. Esperarem.

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L'Ajuntament de Manresa limita l'horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L'últim bulo de les xarxes que s'ha fet viral: "La síndria deshidrata"

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d'anus: el tumor que pot confondre's amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos
