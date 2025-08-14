Opinió | miralls
A més feina, més estrangers
No m’estranya que per a moltes persones d’edat ben avançada els costi d’assimilar el canvi demogràfic del conjunt del país i de qualsevol dels nostres municipis. A la Manresa de finals dels seixanta o principis dels setanta, la presència d’estrangers a la ciutat era més que testimonial. En realitat, del que ara se’n diu subsaharians, n’hi havia només un i era procedent de Guinea Equatorial, antiga colònia espanyola, un estudiant de l’escola de mines. Els magrebins es podien comptar amb els dits d’una sola mà i dels que en diem europeus comunitaris, també fàcilment detectables. La referència més propera als asiàtics eren els llibres de text. Amb el Manresa de bàsquet van començar a desfilar alguns nord-americans. El canvi, en aquest període, ha estat tan radical que per a una part de la nostra societat és difícil de pair. Aquest 2025, al Bages, s’han superat els 26.000 estrangers, dels quals 16.421 resideixen a Manresa. A la capital de la comarca, doncs, gairebé el 20% de les persones han nascut fora del país.
Els més combatius contra aquesta realitat s’afanyen a incidir en el que anomenen els efectes crida. Uns miren la presidència del govern de l’estat per la seva benvolença en el control de fronteres, altres fixen les mirades en les accions socials i polítiques dels avaladors del ‘volem acollir’ i, fins i tot, hi ha qui pensa que una religiosa és la que fa d’iman de forasters. La realitat és molt més complexa del que ens presenten els discursos més simples i radicals. Fins i tot, Estats Units, gresol de cultures i on tothom, excepte pocs indígenes, és immigrant s’ha convertit en un focus de xenofòbia, alimentat pel seu excèntric president.
En els darrers temps es multipliquen els estudis sobre les necessitats de mà d’obra que tindran els països occidentals, començant per l’estat espanyol. Ens asseguren que l’estat del benestar no es podrà mantenir sense més persones que cotitzin. Els estudis que miren el futur no deixen de ser hipòtesi, que massa sovint no es compleixen. L’únic que sabem segur és que aquest any, 3,9 milions de catalans tenen feina, gairebé un milió més que el gener del 2012. A meitat d’aquest exercici, el nombre de persones a l’atur a Catalunya és només del 8,11%, poquíssim pel que és la realitat del país. Queda clar, doncs, que un dels grans efectes crida és la feina, relativament fàcil d’aconseguir per aquells que ho vulguin, i els serveis universals als quals tenim accés. Només cal fer constatar qui és a peu d’obra dels nostres carrers; qui són els que, diàriament, van i tornen dels escorxadors; d’on són les dones que fan companyia i tenen cura de persones dependents. O els que treballen a les granges, o els que tenen les botigues obertes bona part del dia. Solen ser persones amb sous baixos, una part dels quals procuren accedir a ajudes socials per arribar a final de mes.
Vivim en un debat local i mundial sobre el fenomen migratori. Què cal fer? Tancar fronteres? Canviar de sistema econòmic? Aconseguir que els països emissors disposin d’una estructura que els permeti tenir sous i serveis dignes? Reduir la productivitat dels països occidentals perquè l’efecte crida de mà d’obra vagi a la baixa? No deu ser fàcil perquè poques respostes hi ha a tantes preguntes.
En el nostre context més proper, tots els partits perfilen els seus argumentaris i discursos sobre aquest tema calent. Excepte l’extrema dreta, la majoria de les formacions prefereix que aquest no sigui el centre del debat perquè és un laberint. Ara per ara, les corbes es van trampejant, millor o pitjor, però la conflictivitat social és menor. El problema majúscul pot arribar quan l’economia catalana entri en un cicle negatiu, sense ajudes europees que la dinamitzin i amb uns serveis públics, relacionats amb el benestar, que s’hagin de retallar substancialment. L’economia és cíclica. I les davallades sempre arriben. Aleshores, la problemàtica derivada de la immigració sí que s’agreujarà de veritat.
