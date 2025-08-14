Opinió | TRIBUNA
Jordi Fàbrega i Sabaté
Onada de calor, d’incompliments i d’improvisació a la Seu
La Seu d’Urgell, com bona part de Catalunya i el Pirineu, ha patit aquests dies la segona onada de calor de l’estiu. Segons les xifres oficials del Meteocat, ahir la Seu d’Urgell va arribar el dilluns als 40 °C, el rècord de temperatura mai registrat (l’anterior havia estat 39,8 °C l’agost del 2021).
És sabut per tothom que aquestes onades de calor repercuteixen de manera molt important a la salut de les persones, especialment a les més vulnerables. Tot i tenir un juliol amb força pluja, el Sistema de Monitorizació de la Mortalitat Diària (MoMo) del Ministeri de Sanitat calcula que la calor -concentrada en la primera quinzena- va provocar 250 morts a Catalunya, xifres que superen el total de morts registrats durant tot l’estiu de 2024, quan se’n van comptabilitzar 226.
És per això que Protecció Civil, quan activa la fase d’alerta per calor, demana als ajuntaments «que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.»
Malgrat que en anys (i governs) anteriors la Seu d’Urgell havia habilitat refugis climàtics i l’accés gratuït a la piscina municipal durant les onades de calor, ens va sobtar molt que no es realitzés cap acció durant la primera onada de calor a finals de juny.
Per això, al juliol, Junts per la Seu vam presentar una moció al plenari per instar al govern municipal a prendre mesures davant posteriors onades de calor. Mesures que haurien d’incloure facilitar l’accés gratuït a la piscina municipal, especialment per als col·lectius vulnerables; habilitar refugis climàtics, amb l’obertura de la Biblioteca de Sant Agustí a les tardes; senyalitzar les fonts d’aigua, col·locar tendals als parcs infantils i modificar horaris dels operaris que treballen a l’aire lliure per fer-ho a les hores de menys calor, entre altres.
Passat un mes, i davant la segona onada de calor -aquesta amb rècord de temperatures-, l’alcalde Barrera no ha previst ni aplicat cap mesura. Per això dilluns a primera hora ho vam reclamar, malauradament sense èxit. I les declaracions de l’equip de govern a premsa afirmant que hi ha un protocol preparat a l’espera «que les condicions ho requereixin», així com que «es preveu una mitjana de 32 graus, i encara no s’està en el tram per considerar que ens trobem en una onada de calor» ens neguitegen encara més. Just el dia que es preveien 39 °C a la Seu i es van arribar als 40 °C. I quan les onades de calor es defineixen per les temperatures màximes no les mitjanes.
Dimarts, quan el pic de l’onada calor ja ha passat, anuncien a correcuita la gratuïtat de la piscina a les tres de la tarda. S’agraeix i està bé, però van tard i malament.
Servei públic és governar pensant en la ciutadania, i més quan davant la teva inacció, l’oposició constructiva de Junts per la Seu et marca el camí i les mesures a aplicar s’aproven per unanimitat de tots els grups. Pel benestar dels nostres veïns i veïnes, per la salut de la població davant aquestes calors extremes, no ens mereixem un govern municipal que improvisa i incompleix.
