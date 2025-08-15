Opinió | DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA
El seny i la rauxa
Després de la revolució dels somriures que va ser una gran explosió de rauxa que portà al país a la inconsciència fins que ella mateixa va implosionar pels hiperlideratges messiànics ha vingut la revolució del seny.
Salvador Illa fa un any que és president de la Generalitat i el país ha tornat a la normalitat, per fi tenim un govern que pren decisions, que prioritza el que vol, que fa coses i que en programa unes altres, en fi, un govern que governa, un govern com feia deu anys el país no tenia. El més inversemblant de tot això; ho fa sent minoria al Parlament on els que el van investir, li exigeixen que compleixi els seus compromisos, li neguen el seu suport per tirar-los endavant i el critiquen pel retard en complir-los. Però ell i el seu govern continuen dia sí dia també a la feina i presentant a la societat catalana nous reptes, que aquests sí, són avaluables.
Tothom coincideix que el problema més greu de país és l’habitatge, en lloc de buscar culpables fora, com era costum, ha agafat el problema i de la mà dels Ajuntaments proposa fer 50.000 habitatges públics en quatre anys i per passar-ne via, ha legislat que la mateixa Generalitat té dret de tanteig en les operacions de venda dels grans tenidors per convertir els seus habitatges en públics. Per donar oportunitats als joves s’han creat els crèdits d’emancipació que cobreixen el 10% de l’entrada amb unes condicions immillorables.
L’altre gran problema del país és l’aigua. Ara no ho volem recordar, però quan el govern va prendre possessió estàvem en restriccions d’aigua, perquè això no torni a passar i no depenem de les pluges el govern ha programat tot un seguit de grans obres hídriques que permetran que el país sigui autosuficient.
Un dels grans problemes és l’ensenyament. En aquest camp tot i que les solucions i els resultats s’avaluen a llarg termini, sí que hem vist elements que tot fa pensar que la millora serà important. En FP, l’ensenyament que més necessita el país, tenim 1650 professors nous, s’ha reduït a la meitat els joves sense plaça en la primera tanda, s’han creat 7.500 places noves, i s’ha avançat en un mes l’assignació i així al setembre els joves hi podran tornar a optar abans que comenci el curs. L’embolic de l’assignació de professors, l’única taca negra, es va resoldre en 48 hores, a més del cessament del responsable.
Un altre camp fonamental pel rellançament del país és la reforma i modernització de l’administració, aquí a més de suprimir gairebé prop de dos-cents tràmits administratius, s’implementà l’elecció dels alts càrrecs de la Generalitat per mèrit i capacitat i no per designació arbitrària.
Si a tot això hi afegim l’acord per tenir fins a 25.000 mossos, 70 jutjats nous, la reforma de l’atenció primària en salut, amb 27 nous centres de salut aquest any, la reestructuració de la DGAIA que era un forat negre que ens hauria de fer caure la cara de vergonya, l’augment de les ajudes pels nous agricultors o el Pacte Nacional per la Llengua, ningú no pot dir que no hi ha realitats.
A més d’aquestes realitats en tenim d’altres de properes, el nou finançament singular, el traspàs de Rodalies, l’ampliació de l’aeroport o el desdoblament de la C-55 són demandes històriques de país que veuran la llum en aquest mandat.
Una immensa minoria troba a faltar el soroll i diuen que falta lideratge. No volen reconèixer que el nou lideratge s’ha fet sense aixecar la veu, sense enfrontar els uns als altres, simplement treballant dia sí i dia també per aconseguir la prosperitat compartida per tots els ciutadans.
