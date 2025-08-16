Opinió | COSES DE GENT NORMAL
El Berguedà i l’excursionisme industrial
Des del naixement de l’excursionisme a Catalunya que totes les agrupacions van mostrar un gran interès per donar a conèixer els complexos industrials que identificaven amb progrés. A finals del segle XIX, un 10,6% dels socis del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) eren propietaris, industrials i fabricants i el 1881 el centre havia donat suport a la campanya de Foment del Treball Nacional a favor de la indústria nacional i va protestar en contra la política lliurecanvista que impulsava el govern central.
Els pioners a l’hora de donar a conèixer la industrialització del Berguedà a través de l’excursionisme foren Antoni Massó, Cels Gomis, Artur Osona i, sobretot, Cèsar August Torras. Massó, escriptor, economista i fotògraf, feu el 1882, acompanyat d’una colla de membres de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, una excursió «A las Altas Valls del Llobregat» on explica que el 3 de setembre van visitar les mines de carbó de Fígols i que hi van arribar amb un petit tramvia – el tramvia de sang- que des de Berga arribava a la Consolació passant pel congost de la Baells i Pont de Rabentí, un poble que qualificava de pintores, un adjectiu que a l’època s’interpretava com a susceptible de ser pintat; un elogi!
Cels Gomis publica, el mateix 18824, un Itinerari de Manresa a Berga. Descriu pobles, i el seu patrimoni, i colònies i fàbriques; de Viladomiu Vell explica que estava il·luminada amb el modern sistema de làmpades elèctriques que havien substituït els perillosos quinqués de petroli. Atur Osona elogia, el 1894, la colònia Rosal i la de Graugés de les quals destaca els avenços introduïts.
El tren, que el 1885 arribà a Puig-reig, el 1887 a l’estació d’Olvan, el 1903 a Figols-Les Mines i el 1904 a Guardiola, fou el gran mitjà per potenciar l’excursionisme al Berguedà. Cèsar August Torras el recomana especialment a la seva guia que va veure la llum el 1905. A Torras li devem molt més que la guia, una obra excepcional; desplegà una intensa tasca de divulgació publicant articles sobre les excursions berguedanes, guiant excursionistes i fent conferències que il·lustrava amb la projecció de clixés fotogràfics del propi Torras i especialment de Juli Vintró.
Aquests primers excursionistes van comptar amb col·laboradors extraordinaris: guies locals, traginers, pagesos, pastors, també rectors i fondistes, i una elit local que coneixia i valorava la tasca del CEC i de la qual eren també membres. En el cas del Berguedà cal destacar especialment les figures de mossèn Ribera, Ramón Pujol i Thomas de Berga, i en el cas de Puig-reig amb el metge Josep Llaverias Lladro, tots socis del CEC.
Quan es tracta d’obtenir informació destacada sobre les característiques tècniques de les instal·lacions industrials, recorren als industrials que els acompanya, els convida a dinar i aprofita les seves visites per aconseguir donar a conèixer el projecte industrial de la mà de persones d’extraordinari prestigi. Una manera clara de fer màrqueting empresarial.
