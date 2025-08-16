Opinió | PEDRA SECA
Ells i nosaltres
Més de la meitat de les notícies dels mitjans nacionals
són de la capital. Barcelona és un ruixador desfermat
A l’estiu, hi ha dies que els diaris com aquest pateixen la síndrome de la pàgina blanca. Només ho pot entendre qui l’ha patit: un director amb la responsabilitat d’omplir un diari (i fer una portada atractiva) o un redactor, un vespre d’agost, sense saber què posar a les quatre columnes (i foto) assignades pel cap de redacció. Aquest any és propici per aquest patiment. Comparat amb l’any passat (vinguda i fugida de Carles Puigdemont o investidura de Salvador Illa entre altres impactes), ve fluix d’actualitat. Segur que ho han notat: poc paper, cap especial i tots els noticiaris parlen de calor... a l’estiu. Hi ha el rigor del canvi climàtic indubtable, però el noticiable de debò seria una nevada d’un pam.
Els del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) se n’han anat de vacances amb un estudi sobre el minso interès dels mitjans nacionals respecte de la informació sobre les comarques catalanes. No han descobert cap gran secret, però posar-hi xifres ajuda a entendre la magnitud del «barcelonacentrisme» del periodisme arribat per pantalles a tothom i amb paper per a uns quants resistents del paper i la tinta.
Del total de mitjans generals i peces estudiades, l’1,4% són sobre el Bages, 0,5% del Berguedà, 0,3% de l’Anoia i del Lluçanès, 0,2% de la Cerdanya, un escanyolit 0,04% del Moianès i del Solsonès res de res en els 7.070 programes i 13.101 notícies del 2024 de la mostra. El Barcelonès (el 21% de la població catalana) apareix al 50% a Catalunya Ràdio i TV3 i al 62% a TVE i RAC1. Semblen pendents de l’Eixample tota l’estona. Sempre he sostingut que Catalunya és un país amb el cap gros i el cos petit. El biaix centralista dels informatius és una causa o una conseqüència però està consolidat. Barcelona és la capital i hi passen coses, però el desequilibri noticiari està viciat.
Les poques insercions comarcals són majoritàriament adverses. Apareixem marginalment i només quan hi ha incendis forestals o sequeres. A vegades per alguna tradició (com la Patum) i poc més.
Veure una percepció confirmada amb dades d’estudis com el del CAC m’obnubila: deu ser per deformació del meu ofici, però jo veig històries per explicar per tot arreu a on vaig, sigui a un carrer desert, a una font d’un bosc o per dir un lloc, al Passeig Pere III de Manresa. Només cal fer-hi un «Talese» (Gay Talese és un mestre de periodistes capaç de treure notícies interessants a on ningú llevat d’ell veu res noticiable).
En l’era de la comunicació saturada, la informació i la desinformació, els mitjans i dels pseudomitjans ens ruixen amb tota mena d’històries a la pesca del clic, però només hi ha un àmbit a on els ciutadans en tenen poques: el local o el pròxim. Sobretot si no es viu en llocs com Barcelona o Nova York. Aquí som i aquí vivim… n
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir