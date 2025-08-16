Opinió | amb les garrofes
Fa cinquanta anys
El 2 d’agost de 1975 s’editava el número 408 del setmanari en català CANIGÓ, un monogràfic titulat «El melic del Principat», Dossier sobre el Bages. El dictador semblava acabar el seu itinerari vital i això animava a les minories actives de la ciutat de Manresa a moure’s més que mai per empènyer el canvi. El monogràfic de CANIGÓ és una foto instantània de com aquestes veien la ciutat, les seves debilitats i les seves potencialitats.
Tant en la Taula rodona titulada «Manresa i el Bages pel sedàs», com en un article de l’enginyer Ignasi Perramon, titulat «Una comarca interior gairebé estancada», es van comentar diversos aspectes de la situació sòcio-econòmica de la ciutat i comarca. Es constatà com l’impacte migratori fort a Catalunya entre els anys 50 i 65 s’havia produït sobretot al cinturó metropolità. Mentre a Manresa hi hagué un impacte mitjà que comportà la necessitat de fer front al greu problema de l’habitatge del que hem parlat fa uns dies. https://www.regio7.cat/opinio/2025/07/06/habitatge-o-caos-119403609.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share
La població de Manresa va ser a l’any 1950: 40.452 habitants, 1960: 52.216 habitants, 1965: 57.197 habitants i al 1970: 57.848 habitants. La població activa del Bages amb dades del 1972 es repartia així: tèxtil, 18.000 treballadors; metall, 5.750; químic i miner, 4.420; construcció, 2.200; transports, 1.200; fusta, 1.150; agricultura i ramaderia, 1.130; i altres àmbits i serveis, 4.200 treballadors. Amb la primera crisi tèxtil, als anys 63-65, per la fi de l’autarquia i la pèrdua de competitivitat, els treballadors d’aquest ram disminuïren: any 1965, 12.013 treballadors; 1966, 6.989 treballadors i 1970, 5.700 treballadors. Òbviament, es va produir un èxode i una aturada del creixement poblacional, moderat parcialment pel traspàs d’obrers cap al sector del metall. Amb tot, després d’una lleugera remuntada cap al 70, la crisi del petroli del 1973 va ser una nova clatellada per l’embargament del cru decretat pels estats petroliers de l’OPEP a conseqüència de la guerra de Yom Kippur. Aquest factor extern, el retard en la inversió en tecnologia de l’empresa a l’estat espanyol i les creixents reivindicacions obreres, propiciaren uns anys moguts empresarialment que s’allargaren fins a la dècada dels 80. Al 1975, concretament, es va viure un conflicte important a Auxiliar Tèxtil Manresana i a Pirelli; i plegava l’empresa Authi amb algun centenar de treballadors.
Pel que fa al volum de l’empresa, la gran empresa predominava en el sector químic i miner (Pirelli, Solvay) i alguna de tèxtil com la Bertrand i Serra (Fàbrica Nova), que malgrat haver arribat als 3.000 treballadors els anys 50, encara es trobava al voltant dels 2000. En canvi, al sector del metall predominava la petita empresa; un cert minifundisme empresarial que disposava de 4.000 treballadors repartits en 400 empreses.
Els industrials es queixaven dels preus cars del sòl, fruit de l’especulació. I que mentre ells havien de respondre davant d’hisenda pel nombre de quilovats i de treballadors, els empresaris rendistes, dedicats a l’especulació de terrenys, molts cops s’escapolien de tributar adequadament. També es constatava la manca de planificació urbana veient sorgir polígons com bolets. Era l’inici de la urbanització de Bufalvent.
Un altre element que es va destacar en les anàlisis d’aquest monogràfic de Canigó, fou el fet que els centres de decisió de les grans empreses i algunes de mitjanes es trobaven fora de la ciutat, ja sigui perquè eren multinacionals o perquè els amos es van traslladar a Barcelona (i avui a Sant Cugat).
En aquella publicació del 75 es va valorar de forma matisada el paper de la Caixa de Manresa: positivament per la seva existència, però demanant una implicació més forta amb el teixit local. També es constatà que el moviment obrer havia escalat els conflictes laborals a nivell de rams, entorn del tema dels salaris, jornada laboral i obstacles del Sindicat vertical per a reunir-se. I que aquestes lluites havien portat a uns resultats en les eleccions sindicals de maig favorables als sectors més combatius que reclamaven el dret de vaga i combatre l’atur.
Finalment, en l’apartat econòmic, es constatà que Manresa deixava d’estar enclaustrada. I que aprofitant-se del desarrollisme del darrer franquisme i l’empenta del darrer alcalde del règim, s’havia desencallat la connexió Abrera Manresa, inaugurada el 75; i la de Terrassa- Castellbell; i també es tornava a parlar de l’eix del Llobregat i de l’eix Transversal, ja concebut en època republicana.
La Taula rodona on es recollien algunes d’aquestes valoracions estava formada per persones representatives de diversos segments ciutadans, moltes d’elles militant en sindicats i partits polítics clandestins, posició que els podia portar a la detenció, com va passar l’octubre del mateix any amb unes desenes de manresans i manresanes. Per veure l’original, cerqueu a l’Arxiu de la Universitat d’Alacant: https://archivodemocracia.ua.es/va/revista-canigo/setmanari-canigo-1975-1983.html n
