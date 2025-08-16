Opinió | EVANGELI
ROGER VICENTE SOLÀ
Fang
Per començar: El que està passant a Palestina sobrepassa, amb escreix, la definició de guerra. És una venjança que cerca arrasar físicament i psicològicament a tot un poble, marcant amb foc la pell dels infants, un càstig que durarà generacions. L’exemple de com va aquest món nostre.
Estem atrapats, els peus clavats en el fang de la falta d’empatia, l’egoisme, el recel, el tant se me’n fot la resta mentre jo vagi bé, el consum desenfrenat, la destrucció imparable del medi natural, la mercantilització de tots els espais vitals. I l’altre esdevé perillós (més si és pobre), el no compartir adquireix categoria de llei natural.
Enfangats en tota aquesta immundícia de pecat no gosem moure’ns ni aixecar la veu, anem malament i ho sabem, cercarem mil arguments per defensar la nostra privilegiada situació, estic parlant d’Europa, tancada en ella mateixa, farta de tot i alhora desesperançada, aplicant velles receptes polítiques per situacions socials noves, acabarà blindada i sorda als crits de patiment d’una humanitat, que reclama l’oportunitat d’una vida digna.
Pregunta als cristians: La fe ens empeny a construir un món millor per a tothom o la fe ens fa creure que som els millors del món? En les lectures podem endevinar 3 característiques de la fe ben treballada: la fe és salvífica, és un esforç perenne i és denunciadora de les situacions injustes.
Qui salva una vida salva el món, aquesta frase és comuna en el Talmud (jueus) i en l’Alcorà (musulmans), 2 tradicions religioses d’un mateix Déu. Per què Déu em salva?, perquè jo pugui salvar (o com a mínim ajudar a l’altre).
La fe és camí i no objectiu, tenir fe, pels cristians, significa iniciar una carrera sense fi, una revisió continua, una revolució permanent per aconseguir una pau amb justícia, un pa amb dignitat, una vida plena per a tothom.En aquest sistema capitalista què vivim, donar la mà a l’altre, al desvalgut, l’orfe, la viuda, el malalt, l’immigrant, ja és una posició insurrecta, antisistema, de bojos i de traïdors. Déu vol això i ens dona la fe per ser elements trencadors d’una societat injusta, la nostra.En aquest escrit he obviat les paraules Israel i Aliança. Com a cristià, ambdues, i com a català, la darrera, em produeixen estupor, tristesa i vergonya.Per acabar: Una alegria entelada, haver conegut na Maite Cots Just, un gínjol, un picarol d’alegria, una marassa i, per mi, un àngel dels grossos.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir