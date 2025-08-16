Opinió
Festival Francesc Viñas de Moià
Un dels plats principals del 42è Festival Internacional de Música Francesc Viñas arribarà amb Polifem Consort, grup resident de Joventuts Musicals de Moià, que actua aquest diumenge a Les Faixes amb una formació ampliada per presentar l’oratori inèdit "La Conversione di Maddalena", de Bononcini, escrit fa 324 anys.
