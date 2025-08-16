Opinió

Institut Lacetània de Manresa

L’institut manresà ha participat per tercer any consecutiu en un projecte estatal d’innovació amb fons de la Unió Europea amb què professors i alumnes del centre han col·laborat per desenvolupar un robot mòbil autònom (AMR) industrial i un braç robòtic col·laboratiu. El projecte, que té diverses aplicacions, és un bon entrenament per als alumnes que es centraran en tecnologies d’Indústria 4.0.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents