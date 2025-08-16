Opinió
Institut Lacetània de Manresa
L’institut manresà ha participat per tercer any consecutiu en un projecte estatal d’innovació amb fons de la Unió Europea amb què professors i alumnes del centre han col·laborat per desenvolupar un robot mòbil autònom (AMR) industrial i un braç robòtic col·laboratiu. El projecte, que té diverses aplicacions, és un bon entrenament per als alumnes que es centraran en tecnologies d’Indústria 4.0.
