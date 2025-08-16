Opinió
L’estiu, la despreocupació
Tinguis el conveni que tinguis, les vacances són faves contades i sempre passen volant. Com un castell de focs que dura cinc minuts, les vacances representen la il·lusió de tot un any consumada en vuit o quinze dies a tot estirar. I després a tornar-hi, i a esperar un any més fins que arribin les pròximes.
IPerò al marge d’aquelles vacances oficials -curtes, intenses i improrrogables- hi ha un temps de gràcia que dura tot un mes i que ens beneficia a tots, als que treballen i als que no. És una treva caiguda del cel que arriba puntual cada any, faci el temps que faci, i que s’estén de principis a finals d’agost com una benedicció.
Fora de les localitats amb més bullici turístic -que són tan de plànyer-, durant aquelles quatre llargues setmanes d’estiu les ciutats funcionen com si s’haguessin decretat uns serveis mínims totals: sense escoles obertes ni cursos de res, amb una agenda pública insignificant, amb la meitat dels comerços tancats i amb la majoria dels serveis a mig gas. El trànsit de vehicles i de persones disminueix significativament i tot agafa un altre aire menys frenètic i més assossegat, fins i tot més silenciós.
Enmig de la canícula estival es percep en l’ambient una estranya i agradable sensació de pau que s’acaba apoderant de tot. Un parèntesi de baixa activitat que ens recompon i ens prepara per a la pròxima envestida. Un interludi de tranquil·litat que no té preu.
Però el millor de la pau de l’agost és que no és només una pau externa sinó que és també, i sobretot, una pau mental. És com si en el nostre subconscient haguéssim assimilat que tot queda posposat per al setembre i que aquells compromisos que teníem pendents poden esperar. Perquè encara que volguéssim posar fil a l’agulla, ara mateix no serviria de res. I no serviria de res perquè, a l’altra banda, tothom està absent i tot roman tancat per vacances.
Bé, de fet potser no és tan radicalment així, però ens permetem ser indulgents amb nosaltres mateixos per pensar-ho. Ens instal·lem en una mena de temps mort sense cap sentiment de culpa i gaudim de totes les estones de llibertat fent el que ens vingui més de gust, sense presses ni neguits, sense dependre de res ni de ningú, i ho fem aprofitant que hi ha un consens general perquè sigui així.
Entenem que si no és per una causa sobrevinguda que sigui veritablement urgent, a l’agost s’ajorna tot per al mes que ve. I deixem les obligacions aparcades fins que s’engegui la gran «operació retorn».
Aquelles quatre setmanes que la vida ens regala per endreçar-nos per dins i donar-nos un respir les vivim ara. Van començar fa quinze dies i falten quinze dies perquè s’acabin.
Fora de complir amb aquells deures que són inexcusables, l’agost és un temps per tenir l’agenda neta i desocupada de bat a bat. Uns dies per viure’ls lliures de compliments, relaxats, despreocupats. Perquè ens feien falta, sí. I perquè, només així, quan tot torni a agafar el seu ritme normal, podrem reprendre’l amb ganes i amb la il·lusió d’estrenar una etapa nova.
