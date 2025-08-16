Opinió | directe
La nostàlgia és analgèsica, no excloent
El progrés i la generació de noves oportunitats depenen tant de les idees com dels procediments. Un concepte prometedor, executat segons la metodologia apropiada, proporcionarà una millora en el pla social, en l’àmbit cultural o en el terreny econòmic. O potser tindrà conseqüències beneficioses en les tres esferes. Com a norma general, aquest és un dels eixos dels programes dels partits polítics compromesos amb el seu moment i la seva ciutadania. Però l’aplicació d’aquest precepte no és gens senzilla. Més enllà dels impediments pressupostaris, sovint apareixen frens sentimentals. Rarament algun gestor públic proposarà trair l’essència d’una ciutat o un país. El problema esclata quan l’al·lèrgia a la innovació es camufla com nostàlgia. Reconforta emocionalment pensa que si res no canvia, el perill desapareix, o, com a mínim, es minimitza i s’alleuja el dolor.
Manresa es quedarà aquest mes sense Confecció i gènere de punt Ana Ballesteros, negoci obert el 1965, exponent claríssim del que a escala popular es considera "una botiga de tota la vida". És legítim que, en ocasions com aquesta, es dispari la nostàlgia. No ho és que s’activi aquest mateix mecanisme per ancorar-se aquell any, 1965, per criticar transformacions fiscals, laborals, viàries, urbanístiques, humanitàries... Llavors, la nostàlgia deixa de ser analgèsica i es converteix en involució i exclusió.. n
