Opinió
Rècord de jugadors a la lliga de futbol
La temporada passada la Catalunya central va acabar amb nou jugadors a la lliga masculina de Primera Divisió de futbol. Enguany la comença amb el mateix nombre, que és el màxim que s’ha aconseguit en la història de la competició. L’arrencaran Ilias Akhomach, Marc Bernal, Eric Garcia, Joan García, Raúl García de Haro, Roger Hinojo, Marc Pubill, Antoniu Roca i Aitor Ruibal.
