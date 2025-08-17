Opinió
Cancel·lar el món
No acostumo a parlar de la meva vida amorosa. Més que res perquè últimament és una història de fantasia. Però avui necessito confessar-ho. Estic enamorada. Enamorada fins a les calces. Enamorada d’un home que em té boja des que va aparèixer a Joc de trons com a Oberyn Martell. Aquesta va ser la nostra primera trobada. Ell, seductor, elegant, letal, i jo, en calces menjant iogurt al sofà. Després va arribar The Mandalorian, on interpretava Din Djarin. Un tipus dur, silenciós, amb armadura completa i zero expressió facial, però que aconsegueix entendrir-te com si fos el pare de totes les criatures de l’univers. Allà ja em tenia rendida. Però després va arribar Joel a The last of us, aquest home trencat, tendre, apocalíptic. Sí, ho heu endevinat. Estic enamorada de Pedro Pascal. L’última vegada que el vaig veure va ser en un anunci de televisió. Anunciava uns auriculars d’aquests que costen el mateix que un lloguer al Raval. Auriculars amb cancel·lació de soroll. ¿Ho endevineu? Doncs sí, els vaig comprar. Primer perquè estic enamorada i segon perquè soc una persona PAS (persona altament sensible) i el so ambient em pot provocar molta ansietat. No estic sola en això. Un 20% de la població té aquest tret de personalitat. No és una malaltia ni un trastorn, però sí que implica processar els estímuls amb més intensitat. Per a algunes, com jo, el so es pot convertir en una agressió diària. Puc detectar el vol d’un mosquit a Pedralbes des de casa meva, a l’Eixample.
Gràcies a en Pedro vaig descobrir que podia caminar pel carrer amb aquests cascos posats i no sentir absolutament res. Ni obres, ni maletes de turistes, ni la gent que parla pel mòbil a tot drap a l’autobús com si estigués tota sola a l’univers, ni la canalla que criden, ni els gossos que borden ni el reggaeton a la platja o a les maletes dels glovers. I us puc assegurar que la meva qualitat de vida ha millorat substancialment. Perquè en aquesta realitat histèrica que habitem, cancel·lar el món de tant en tant és molt saludable. Us ho aconsello.
