La meva tieta sempre va voler viatjar a Suïssa. Parlava dels Alps com si els hagués escalat mentre m’ensenyava fotos de prats verds i pics nevats en un llibre gastat de tant fullejar-lo. Jo, nena, l’escoltava i no entenia per què no hi havia anat si en tenia tantes ganes. Tampoc no entenia per què duia mitges a l’agost. Ningú parlava d’onada de calor, aleshores. A l’estiu, o anaves al mar a bronzejar-te o a la muntanya si volies fresca. Només hi havia dues realitats. Senzill per als adults i senzill per als infants. El que era sorprenent era això dels somnis dels adults no realitzats. Jo volia ser gran justament per fer realitat els meus somnis. Si la gràcia de ser adult era ser lliure per fer el que volies, per què els adults que m’envoltaven no ho feien? La tieta que somiava en anar als Alps va ser prou tossuda per a decidir que ja havia viscut prou. Em va regalar el seu rellotge, em va dir que li donés corda de tant en tant, i un dia d’estiu es va deixar morir. Se’n va anar d’aquest món sense haver trepitjat Suïssa. Suïssa no l’ha trobat mai a faltar, em penso. I ben mirat és injust que l’objecte de desig no sigui conscient de com n’ha estat de desitjat. Alguna cosa del món dels grans no deu anar massa a l’hora quan alimenten anhels que saben, d’antuvi, que no passaran d’aquí.
L’estiu és curt. L’estiu és llarg. L’estiu avança a la mateixa velocitat que la resta de la vida que tens. Si ets lenta va a poc a poc. Si ets ràpida, fuig. A l’estiu no es planifica anar al mar, s’hi va. L’estiu és el moment de fer, de pujar i de baixar, de ser peix, planta o núvol; de provar d’imitar el sol i l’ombra, de tastar la desídia, d’avorrir-se, de capgirar el dia, de fer migdiades llargues i d’aprofitar les nits per no dormir. El pots omplir o et pots buidar. Penso en tot això mentre camino rere un turista que es passeja per Barcelona amb el paraigua obert per protegir-se del sol i no de la pluja. Quan arribo a casa, dono corda al rellotge de la tieta i no sé si Suïssa l’hagués decebut o si hagués complert les seves expectatives. Potser la projecció mental d’un paisatge idíl·lic li va generar prou felicitat per omplir el racó que sempre és buit. Potser en va tenir prou. I mentre fem i desfem plans, la realitat –la teva i la meva-, arriba i se’n va volant.
