Opinió | De reüll
Guerra de religions
La història està plena de violència causada per religions, d’imposicions de creences per la força i de crims comesos en nom del propi déu per combatre els “infidels”. Passen els segles i, encara avui, hem de presenciar les pitjors atrocitats promogudes per grups de fanàtics que no admeten que hi pugui haver diverses creences sobre la transcendència, i que pensen que la seva és la religió vertadera.
Més enllà de la violència per motius religiosos, ben visible arreu del món, hi ha també la negació del dret de culte, reconegut tant a la Declaració Universal dels Drets Humans com a la Constitució Espanyola.
L’Ajuntament de Jumilla, a Múrcia, va prohibir l’ús d’instal·lacions esportives municipals per a activitats religioses, culturals o socials que no siguin organitzades pel mateix Ajuntament. Una mesura que es va interpretar com una manera de vetar les celebracions islàmiques que s’hi feien habitualment. La moció, presentada per Vox amb l’objectiu explícit de prohibir les celebracions musulmanes, va ser celebrada pel partit com un “èxit polític”, afirmant que Espanya ha de ser terra del poble cristià.
La Conferència Episcopal Espanyola va criticar la decisió, qualificant-la de “discriminació que no pot donar-se en societats democràtiques”.
Santiago Abascal, president de Vox, va acusar la jerarquia catòlica de “silenci còmplice” davant les polítiques del govern espanyol i va arribar a insinuar que potser era pels ingressos públics que rep o pels casos de pederàstia, deixant entreveure que aquests escàndols podrien tenir l’Església emmordassada. Per la seva banda, l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va afirmar que “un xenòfob no pot ser un veritable cristià”, en resposta a les crítiques per defensar la llibertat religiosa. En canvi, l’arquebisbe d’Oviedo, Jesús Sanz, va publicar a les xarxes socials: “On és la reciprocitat negada dels ‘moritos’ amb els cristians que assassinen a les nostres esglésies dins dels seus territoris? Posar-nos tiquis-miquis citant textos civils o eclesials perquè ens continuïn matant?”
Ja ho veuen, al cap i a la fi, guerra de religions. Els integristes d’una banda i de l’altra no afluixen i semblen entestats a desmentir que la majoria de religions tenen, en els seus textos sagrats , principis que promouen la pau, la concòrdia i el respecte mutu. El diàleg interreligiós per recuperar aquests valors comuns és més necessari que mai.
