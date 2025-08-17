Opinió
No m’ho tinguin en compte
Escric això sota els efectes de l’onada de calor extrema, tòrrida, incendiària i apocalíptica que els homes i les dones del temps han tingut a bé de pregonar a l’avançada, però que, vistes com les gasta el planeta darrerament, potser l’avís ja ni caldria perquè estem tots fosos abans que surti el sol i ja ens sabem el tema. Vull dir que, si en condicions normals això que els escric setmanalment rareja, avui, rarejarà del tot. Oimés, si tenim en compte que estem en el pont del 15 que és la festa per excel·lència de l’estiu i que, si tot té un preu, tastar algunes festes majors del 15 també. Deixen empremta. A mi, en concret, em deixen empremta, però d’això en parlarem un altre dia, potser l’any vinent. I el títol de l’article, serà: Per què a les festes majors, de poble i de no tant poble, els grups de música encara toquen bàsicament les mateixes cançons de sempre només amb l’afegit d’algunes modernes d’ara? Vagin-ho rumiant que un dia ho parlem a fons. Al que anàvem: Dues coses que, de petit no vaig arribar a saber mai si eren coses del cert o no. Una era si allò que t’havies d’esperar dues hores per banyar-te a la piscina era cert del tot o era una excusa dels grans per no haver-se d’alçar de la sobretaula i dur el xic a la piscina. Et marcaven dues hores de rellotge i tu t’esperaves morint-te de fàstic mentre ells es morien de fàstic a la sobretaula però al seu aire. Dues hores? I no podies ni banyar-te un peu? Ai! Què ens la van colar? L’altra cosa encara és més greu perquè, ni tan sols ara que soc adult, de vegades encara tinc dubtes. Ens deien que les piscines no podies fer pipí. I per arrodonir l’argument ens deien que a les piscines hi tiraven unes coses que, si et feies pipí, l’aigua es tornava groga al teu entorn i za! Tothom et pillava. Com que vaig suposar que l’invent químic aquest al mar no devia funcionar, sempre m’he fet un fart d’orinar a mar obert, en part com a venjança, però aquella amenaça que, a pesar de no creure-me-la mai del tot, sempre em va fer tenir respecte i prudència amb els meus pipís. Hi he pensat aquests dies que s’ha posat de moda un repte viral fastigós que consisteix a cagar-se, o fer-ho veure, a les piscines i gravar-ho, és clar, tot amb el mòbil. A les nostres contrades més d’una piscina i més de dues han hagut de tancar ran d’alguna acció a càrrecs d’algun comando cagarro. Molt xulos aquests d’ara. M’hauria agradat veure’ls viure sota la por del líquid groc que t’atrapa si et pixes a la piscina. Això i, si se’m permet dir-ho en aquests dies d’agost, un parell d’hòsties ben donades. Llavors sí que tot se’t torna groc i potser, només potser, deixen de fer l’imbècil. Ja els he avisat que rarejava avui. La calor, no m’ho tinguin en compte. Amb prou feines he arribat viu fins aquí.
