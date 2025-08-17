Opinió
La Manresa calenta
Qui ja té una edat potser ha començat a llegir la columna pensant-se una altra cosa i s’endurà una decepció, res a veure amb «Les excursionistes calentes» d’en Conrad Son, el primer llargmetratge porno en català per normalitzar això de la pràctica oral; la cosa va de l’escalfament manresà d’aquest agost.
Segons qui mana a l’Ajuntament i les lones que tapen els esvorancs d’un centre comercial en obres, tenim una Manresa més ben parida; segons la percepció ciutadana, encara que sigui una Manresa esperançada, hi ha qui assegura que la tenim ben emprenyada; el curiós és que totes les opinions, arribant a diferents conclusions, tenen un origen comú, els projectes de futur i les obres que hi donen forma.
Viure l’estiu a ciutat, amb els termòmetres descontrolats, no és fàcil; no ho dic per l’excés de ciment que poc ajuda a superar el sol de les hores centrals, que també, més cruel que el que sortia als westerns d’en Sergio Leone a l’hora del duel. De petit, quan em portaven a passejar em deien: Nen, passa per l’ombra!; després començaves a fer una gimcana d’una vorera a l’altra mentre els pares estudiaven, sense google maps, quin recorregut ens portaria pels carrers més estrets i ombrívols; maniobres difícils avui en dia, sobretot si et toca travessar una plaça de la Reforma o una avinguda de Bertrand i Serra, on el ciment i la calor s’uneixen per potenciar el manresà a l’ast, mecenes de la crema protectora solar.
Però al que anava, aquest any la cosa s’ha complicat per la pols i l’enrenou de les obres, que han aixecat i girat com un mitjó tot el centre comercial, sense entrar en el tema de l’aventura d’aparcar; poques places i, un any més com marca la tradició, la zona blava a l’agost també s’ha de pagar; tot plegat, ha provocat que aquesta figura manresana tan nostrada i autòctona, la del comerciant, no trobi la manera de fer caixa per refrescar l’economia i s’hagi escalfat per damunt de la mitjana; el que vol dir que els beneficis baixen mentre el descontentament volta pels núvols del cel manresà. Ara mateix l’escalfament comercial és global, la millora de previsions no és una qüestió meteorològica sinó més aviat política, i la calma no és prevista fins al pròxim estiu quan finalitzi tot el projecte de la Manresa central i comercial per a vianants. Ara bé, si les solucions per rebaixar la temperatura emocional són com les de l’aparcament que, segons el regidor d’urbanisme, passen per un megaparquing al Pont Nou; convidant-nos, de cara a l’estiu vinent, a caminar mitja hora sota un sol de justícia per trepitjar el transformat, lluent i glamurós carrer Guimerà, ja cal que la nova zona comercial tingui a punt un racó assistencial de reanimació. De moment l’escalfament manresà va com el global, caldejat.
