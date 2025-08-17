Opinió
La solidaritat del «gremi social» amb Gaza
La defensa gremial només es justifica quan un agremiat se sent interpel·lat, normalment en sentit negatiu. Imagineu quin daltabaix no provocaria una notícia que vinculés com a pràctica habitual de l’empresariat el delicte del propietari d’aquella empresa que tenia contractats il·legalment treballadors que cobraven 850 euros al mes per una jornada de 90 hores setmanals? Recordo esbroncades telefòniques per la notícia d’un mort a ganivetades en una discoteca, o l’atracament d’una joieria, o el robatori en un supermercat sense esmentar el nom de l’establiment: no identificar el lloc dels fets convertia en sospitosos d’inseguretat tots els afiliats al gremi. Per això m’ho faig venir bé per a reflexionar sobre el concepte que es té dels periodistes i del to despectiu que s’utilitza a l’hora de valorar la seva feina. Quan la professió se sent acusada de biaix partidista o d’estar venuda al poder i sotmesa a les subvencions, la reacció gremial exhibeix la carota aquella amb la boca tapada amb un traç vermell que reclama la llibertat d’expressió com a garantia d’una societat democràtica. Tanmateix, la desconfiança del «gremi ciutadà» persisteix, convençut que no el faran beure a galet. És la crua realitat que n’extrec del magnífic article «Fotos de nens a Gaza: el safari del dolor», que va signar el nostre director, Josep Lluís Micó, dilluns passat a la secció d’Arreu del diari. Recupereu-lo. Metgesses amigues i d’altres militants de la solidaritat internacional que interpel·laven Micó sobre l’ús que fan els mitjans de comunicació de la desgràcia aliena -»per vendre més diaris», s’acostuma a dir sense filtres ni manies-, dubto molt que canviessin de parer després de llegir l’argumentació que, al capdavall, no els negava la raó, de prim com filava. Una cosa són els arguments, i una altra els convenciments. Per això a la manifestació de dimecres passat a Barcelona per condemnar la matança de periodistes i professionals de la comunicació que l’exèrcit israelià està fent en la guerra de Gaza, majoritàriament només hi havia representants del gremi periodístic. Els dos-cents quaranta-dos col·legues assassinats intencionadament perquè Netanyahu vol «perpetrar el genocidi contra el poble palestí sense testimonis», són arguments contundents perquè el «gremi social» s’identifiqui amb la causa de la llibertat d’expressió i tota la pesca que l’acompanya... però, però. Ja sabeu, la ciutadania surt al carrer quan té el pap ple d’injustícies, comptant que els periodistes n’informaran puntualment i sobrada. Potser caldria reflexionar que ser part del tot implica drets i deures que cal assumir i defensar responsablement. Les solidaritats gremials arriben fins on arriben. El perill és que siguin interessades, és clar.
