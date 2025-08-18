Opinió | MINUT 90
L’Sporting Huelva ila història
L’Alèxia ja portava l’11 i la Mapi jugava amb el 14. El 18 de març del 2018, el Barça visitava el camp de l’Sporting Huelva amb la possibilitat d’assaltar el primer lloc, però al gol de la zimbabuesa Rutendo a la segona part només va poder respondre l’equip de Fran Sánchez amb l’empat de Toni Duggan. La Patri va sortir a equilibrar l’equip i l’Aitana va entrar al terreny de joc avançat el segon temps. Tot i que van guanyar els set partits següents, l’Atlético de Madrid es va endur el títol amb un punt d’avantatge. Capricis del destí, la lliga següent (2018-19) també va posar el conjunt andalús enmig de les aspiracions del Barça: un inexplicable 2-3 al Mini Estadi va rebentar les aspiracions de l’esquadra aleshores ja dirigida per Lluís Cortès. Tot i que un mes després, Oshoala i Duggan van certificar el 0-2 del Barça al Metropolitano, amb la xifra rècord de 60.739 persones a les graderies, el títol va ser matalasser. Les blaugrana van culminar el curs amb la seva primera final de Champions (derrota per 4-1 contra el Lió a Budapest).
L’estiu està essent mogut. La incidència de les turbulències financeres del club estan aprimant la plantilla del femení. Un punt d’alarmisme plana en l’ambient, però faríem bé tots plegats en redimensionar la magnitud de la tragèdia perquè el roster de Pere Romeu és ampli. És cert que caldrà donar l’oportunitat a jugadores joves i del filial i aquestes hauran de respondre per no sobrecarregar les titulars, és cert que només s’ha fet un fitxatge (Aleixandri). I és cert que el juny del 26 acaben contracte Mapi, Salma, Pina, Graham, Cata i Ona, a més d’Alèxia tot i que té una clàusula de renovació. El club haurà de demostrar si creu en el femení (no hi ha motius per dubtar-ho) i l’afició deixar clar que tot plegat no va ser flor d’un dia. Pots caure amb l’Sporting, però no pots perdre el fil de la història.
