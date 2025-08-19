Opinió | Família Planell Tapias
En record d’en Pep Planell
Al fill, germà, tiet i amic.
Ara fa un any que la vida ens va fer tastar un dels moments més amargs: la teva pèrdua. Precoç, inesperada i difícil de gestionar.
Ara fa un any que els teus amics i nosaltres, els teus germans, ens reuníem per acomiadar-te tal i com a tu t’hauria agradat. Erets tant alegre, tant proper, tant magnífica persona que tenies moltes persones al voltant que t’estimaven. Vas aconseguir que s’agrupessin un centenar de persones recordant-te, estimant-te i donant-nos escalf a nosaltres.
Aquest ha estat un any dur, emotiu. La ira ha anat minvant però els records, sentiments, emocions perduren vius, ens abracen a cada instant i ens fan sentir, encara, un incommensurable buit. Cada cosa que hem fet ha estat la primera vegada sense tu: els primers Nadals, aniversaris, trobades,...
Sense tu físicament però amb tu sempre present als nostres cors, als nostres pensaments.
La vida ens colpeja, ens posa a prova però el record i les emocions son sempre amb nosaltres.
Per tu, per una de les millors persones del mon, perquè sempre ets amb nosaltres, cada dia, cada instant. Per ser amic dels teus amics, millor fill, germà, tiet..
T’estimem!! Sigues feliç allà on estiguis.
Et trobem a faltar, t’enyorem.
