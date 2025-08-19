Opinió | xut a pals
Venen i vindran
Seixanta-cinc anys després d’abandonar l’imperi disfressat de república, el Senegal ha aconseguit un nivell de cohesió social que ja voldrien la majoria dels països africans i del món sencer. Un èxit encara més gran si tenim en compte que al país hi conviuen cinc grups ètnics principals i tres grans religions. A més, i a causa precisament d’aquesta estabilitat relativa, el país atreu moltes persones d’altres països de la zona sense que això comporti reaccions xenòfobes remarcables. Els darrers anys, i sense trencar del tot els vincles amb França i Europa, el Sengal s’ha apropat a la Xina per endegar grans projectes. Un nou aeroport, un ferrocarril urbà, l’ampliació del port, una autopista, la mesquita més gran de la regió i un espectacular estadi de futbol han convertit Dakar en la capital de l’Àfrica occidental.
I malgrat això, venint d’Europa, el diferencial encara és impressionant. Fora de les quatre bombolles per als toubabs («blancs») i l’elit dirigent, la major part del país viu en condicions d’estricta subsistència, que no de gana. Carreteres atapeïdes i plenes de sots, escombraries per tot arreu, absència de voreres, places o passejos, platges plenes de plàstics i peixos morts, transport públic abundant però precari o molt precari, aigua corrent no potable, urbanisme caòtic, talls de subministrament elèctric recurrents, malalties infeccioses endèmiques... La majoria treballa a l’economia informal i el que té una nòmina no cobra més de 250 € al mes. En aquestes condicions tothom busca altres feines o ingressos; les mestres reben petits regals de les famílies, els policies extorqueixen sistemàticament als conductors i el somni de molts joves és comprar-se un Peugeot dels anys 90 i enèsima mà per poder viure de portar gent, trastos i animals. I si el present és dur, el futur no és tampoc gaire esperançador. Quasi tots els nens i nenes van a l’escola, els que van a l’institut ho han de compaginar amb sortir a pescar, pasturar o vendre i els pocs que acaben una carrera tenen escasses sortides professionals.
Si a tot això hi afegim que el 41% de la població té menys de 15 anys (a Catalunya és el 13%), entendrem perfectament per què molts africans es plantegen arriscar la seva vida per venir a treballar aquí. Alhora, les condicions del país expliquen que, malgrat la bellesa del paisatge, la relativa proximitat amb Europa, els preus competitus i la bona predisposició dels senegalesos i senegaleses, el país atragui encara un nombre molt limitat de turistes.
Vull dir amb això últim que si tantes i tantes persones d’arreu del món venen a passar les vacances als Països Catalans, i si la majoria de catalans i catalanes hi passen també les seves, no és a causa de cap conxorxa estranya sinó per raons molt més objectives: per què tenim un país collonut que funciona molt millor que els destins alternatius. La raó és que, malgrat la caricatura, els turistes són éssers humans intel·ligents que prenen decisions de forma autònoma i conscient. I, normalment, l’encerten.
