Opinió | a tempo
Butsènit
Em sembla que era a X que algú deia que el mes de juny era divendres; el juliol era dissabte; la primera quinzena d’agost, diumenge al matí; i a partir de la segona, fins a primers de setembre, diumenge a la tarda. Per la Mare de Déu d’Agost a les set ja és fosc. I d’aquí a quatre dies Nadal, un pas de pardal, s’allarga un nou dia. L’escudella i carn d’olla tornarà a les nostres converses com aquell qui res. Però de moment encara calça curta, piscina i ventiladors a tot drap. Quina calda! Però que bé que puguem viure un altre estiu. L’estiu és llum, és vida, és finestres obertes i carrers deserts. O atapeïts, depèn des d’on es miri. Feia molts estius que no era a Manresa a l’agost. Vacances low-cost. De proximitat. De quilòmetre zero. Diguin-ne com vulguin; la qüestió és que no ens hem mogut d’aquí. Ni avions ni check-in. Ni segurates escorcollant motxilles ni passant aquell «trasto» per sota de les aixelles. I m’ha agradat. Deu ser que em faig gran (això segur!) i que les ganes d’aventura s’han anat desfent com un glaçó d’aquests que posem al vas aquests dies. Butsènit. No l’havia sentit mai aquest nom, em diu ma mare. I això que és nascuda a Vila-sana, al Pla d’Urgell. Sembla el nom d’un insecte, diu ma germana. I tots riem! Bzzz…és veritat! O també podria ser el nom d’un medicament, diu algú altre. A Butsènit d’Urgell - que pertany al municipi de Montgai a la comarca de la Noguera - com a molts pobles de Catalunya- el quinze d’agost és Festa Major. Efa ema que diuen els meus fills. «Si voleu marxar de vacances junts, ok! Però per FM a casa, eh?» Em sembla que deu ser un mantra estiuenc que deu sonar a totes les cases on habiten adolescents. Cita inapel·lable, imprescindible. Ens hi va la vida perquè no ens volem perdre ni un segon de l’estiu. D’aquest estiu que no perdurarà, però que serà etern, manllevant paraules d’en Xavier Melloni. Dijous catorze vam ser a Butsènit. Vam transitar per carreteres i poblets que, tot i tenir-los tan a prop, no hi havíem passat mai. Perquè nosaltres- tot i no ser jovent - també teníem una cita inajornable. L’Escala en Hi-fi de la Festa Major 2025. Un viatge sense moure’ns de la cadira amb un bitllet pagat pel jovent butsenenc. Van sonar músiques de Mèxic, d’Àfrica, d’Itàlia i d’altres països d’arreu del món. Coreografies, disfresses, murals, atrezzo. Dues hores de nit d’estiu organitzades per un jovent disposat a viure l’estiu intensament. I a encomanar-nos les ganes de viure’l també a nosaltres, els més grans. Perquè va ser un dos per un: una volta al món combinada amb un bitllet d’anada i tornada als estius de la infantesa. Un viatge tenyit de nostàlgia. D’enyor d’aquella nena de vuit anys que amb un baix elèctric de cartó feia de Suzi Quatro a l’Escala en Hi-fi de la casa de colònies La Carral dels anys setanta. Gràcies, Cristina i Esteve per convidar-nos a casa vostra i mil gràcies, jovent de Butsènit d’Urgell per acompanyar-nos en aquest viatge pel túnel del temps. Impagable. Inoblidable. I enhorabona per la feinada!
