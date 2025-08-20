Opinió | només és una idea
Lloga-li una boia a Rafa Nadal
La convivència entre banyistes i embarcacions és un dels clàssics de l’estiu, sobretot en les zones on les platges són petites i l’espai aquàtic és un bé molt disputat. Al final, la solució és abalisar: es posen boies per delimitar l’espai exclusiu per a banyistes i les embarcacions no hi poden fondejar. Si es fa d’una forma sensata, és just. Però, de vegades, l’abalisat té poc sentit o amaga una privatització abusiva de l’espai públic.
La cala del senyor Ramon, al terme de Santa Cristina d’Aro, entre Tossa i Sant Feliu, es podria posar com a exemple d’absurd. Es tracta d’una platja magnífica amb una llarga tradició nudista. Un desgraciat despreniment va causar la mort d’una persona, s’ha considerat que no és segura i està tancada. No s’hi pot baixar. No hi ha ningú. Tanmateix, està abalisada i tampoc no es pot utilitzar per fondejar-hi. Uns rètols advertint que no es pot estar a la platja permetrien fer-ne algun ús. Ara, no se’n fa cap. Malaguanyada. Molt a prop hi ha una altra cala del mateix municipi, Vallpresona, d’accés difícil. L’espai de platja és de roques. No s’hi estiraria ni un faquir. El bany hi és incòmode. Lògicament, no hi ha gairebé ningú. O ningú. També està abalisada i tampoc no s’hi pot fondejar. En aquest cas es podria al·legar que es preserva un fons marí interessant, però no sembla que aquesta sigui la idea. Si fos així, s’hi prohibiria pescar.
Pola i Giverola, veïnes dins el terme de Tossa, són un cas diferent. L’ús lliure per terra hi és complicat. A Pola hi ha un càmping; a Giverola, just al costat, hi ha un complex turístic ara transformat en hotel de luxe explotat per Melià i Rafa Nadal. Tradicionalment, hi havia uns abalisats que protegien els banyistes i uns camps de boies privades, però hi era possible el fondeig de forma limitada. Ara, l’abalisat s’ha estès a tot l’espai de les cales, fins a les puntes que les protegeixen. En el cas de Giverola, la distància entre les boies i la platja és de molt més dels 50 metres reglamentaris. ¿S’ha fet per regalar un gran espai als banyistes? Tant de bo. No. L’espai de bany és ridícul a Pola -com una piscina de 25 metres- i tan modest com abans a Giverola. L’espai guanyat s’ha dedicat a ampliar els camps de boies de lloguer. Estan disponibles per als clients que hi vulguin deixar l’embarcació, o per als visitants que hi vulguin passar una estona. Vint euros al dia. I sense alternativa. Si no pagues has de fondejar a mar obert. La utilització és mínima. Ridícula. L’espai avariciosament privatitzat és espai perdut.
A Santa Cristina et preguntes per què ho fan. A Tossa està claríssim.
