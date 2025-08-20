Opinió | lletres de canvi

Esteve Pintó

Esteve Pintó

Vacances que mouen el país

Quan arriba l’estiu (aquest any ja fa setmanes que tenim sensació d’estiu) per a molts és sinònim de vacances, de desconnexió, de temps per a un mateix i per als seus. Un parèntesi necessari que ens ajuda a agafar aire i mirar amb perspectiva. Però mentre molts tanquem les nostres empreses per descansar, d’altres treballen més que mai. Em refereixo als milers de professionals, autònoms i petites empreses del sector turístic que fan possible que les nostres vacances siguin una experiència memorable.

El turisme és un dels motors econòmics del nostre país. Representa el 12% del PIB i genera centenars de milers de llocs de treball. Però més enllà de les xifres globals, cal reivindicar el seu impacte al territori. A la Catalunya Central, per exemple, el turisme rural, gastronòmic, esportiu o cultural és clau per dinamitzar comarques com el Bages, Osona, el Moianès, el Berguedà o l’Anoia. I sovint, aquest dinamisme depèn de petits negocis que treballen amb esforç, passió i arrelament.

El turisme ha canviat i s’ha adaptat a noves formes de viure les vacances. La persona visitant ja no busca només un lloc on descansar, sinó una experiència que connecti amb el territori: sentir-se part de l’entorn, descobrir la gastronomia local, conèixer les tradicions, parlar amb la gent i entendre què hi passa. Aquesta manera d’entendre el turisme dona valor afegit i reforça el paper de les petites empreses, que són les que transmeten autenticitat i fan que tornem a casa amb el record d’una experiència única.

Cal continuar avançant cap a un model turístic sostenible, de qualitat, arrelat al territori i capaç de generar riquesa local. Això implica reconèixer i acompanyar el teixit empresarial que el fa possible: allotjaments familiars, restaurants, guies, artesans, empreses de serveis, comerços locals… la majoria, pimes i autònoms que combinen vocació i esforç.

Personalment, el mes d’agost —mes de vacances per tradició que per aturada real— l’aprofito per practicar aquest turisme de proximitat i coneixement. M’agrada redescobrir el país, observar com treballen els negocis locals, parlar amb la gent i aprendre de la seva manera de fer. De cada lloc que visito, en torno amb una mirada més rica i una millor comprensió del territori i del teixit empresarial que el manté viu.

Darrere de cada experiència turística, hi ha moltes hores de feina. I si volem un país que avanci, hem d’apostar per un turisme que no només ens visiti, sinó que ens entengui, ens respecti i ens ajudi a créixer com a societat.

Us desitjo unes molt bones vacances, i que siguin també una oportunitat per redescobrir el nostre país amb una mirada nova.

