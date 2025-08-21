Opinió | VIST I NO VIST
L’impressionant jaciment d’Atapuerca
L’arqueòloga Clara Piñel investigadora del jaciment explica les zones d’excavacions, úniques al món per conèixer l’evolució humana. Situats en terrenys que van de la Conca de l’Ebre a la del Duero formen un ampli corredor de migracions humanes i d’animals. El lloc disposa d’aigua abundant i vegetació variada, dins d’un sistema càustic. Actualment, uns quatre quilòmetres de coves es comuniquen entre elles. S’hi han conservat molt bé els fòssils, perquè les condicions són òptimes. A prop passa una línia del tren, inaugurada el 1896, quan un empresari anglès va decidir utilitzar-lo com a mitjà de transport dels materials miners a Burgos i Bilbao. Les pèrdues empresarials van desmantellar les vies i la muntanya va quedar tallada per la meitat: S’han obert parets, amb el jaciment a la vista i accessible. Es visiten l’enclavament paleontològic del cim de l’Elefant, la Galeria i Gran Dolina. La serra d’Atapuerca, documentada de fa temps va iniciar un programa d’investigació el 1978, amb el paleontòleg Emiliano Aguirre Enríquez, el primer que va constituir un equip ferm que hi va treballar fins al 1990, aportant l’inici de l’estudi dels jaciments plistocens. El 2000 es va declarar Patrimoni Mundial de la Humanitat.
La Sima de l’Elefant és el jaciment més antic de la serra d’Atapuerca, però es va excavar a partir del 2000. La part més moderna està entorn dels 250.000 anys. Més avall, s’hi troben restes d’1.500.000 anys. «Som monos!», exclama Clara. Som primats i el nostre parent comú viu a l’Àfrica, d’on va passar a l’Àsia, per dispersar-se cap Europa, on ja coneixíem els neandertals i els Homo sapiens. Algunes espècies s’han extingit, d’altres han evolucionat i adaptat. Els goril·les, ximpanzés, orangutans i nosaltres «que som una altra branca del mico, tenim un aspecte diferent». Els sondeigs dels 90 troben ossos humans i d’animals amb marques de talls de les eines. Apareix un queixal de rinoceront i ossos diversos. Si la fauna és diferent, l’ecosistema també. Les primeres evidències humanes les troben en eines de pedres de sílex i de quars, que els especialistes descriuen com marques d’ús, ja que s’utilitzen per tallar pell, treballar la fusta, obrir ossos o cranis. Aporten molta informació. El juliol de 2003 es va trobar una mandíbula humana, a la cova Gran Dolina. Eudald Carbonell, Alfons Par i José María Bermúdez de Castro ho van celebrar de valent. Era un Homo Antecessor del nivell TD6. El 2007, situats a la trinxera Elefant 9, l’evidència demostrava que hi havia humans a Atapuerca fa més d’un milió d’anys. Li van posar Homo SP. El juny del 2022 va aparèixer un petit os, al cim de l’Elefant, uns tres metres més avall d’on van trobar la darrera mandíbula, i d’altres petits trossos, que va resultar ser mitja cara humana, per simetria van poder reconstruir l’altra meitat. La van denominar PINK i es va donar a conèixer públicament el març de 2025. Hi vivia fa 1.400.000 anys. Els darrers tres anys, contrastant amb d’altres continents, ha canviat tot el que sabien sobre l’evolució humana.
El jaciment Galeria és el més modern, 400.000 anys. A l’entrada s’han trobat restes d’os, al centre de ratpenats, desapareguts en ensorrar-se el sostre. La cova té dues entrades, amb una trampa natural, que mata o deixa ferits de gravetat els animals. Excavant les galeries, dins s’han trobat restes d’herbívors i carnívors. Entre les eines preferides d’aquells humans: la destral de mà, les boles de pedra i restes dels animals com cranis, torsos i costelles. Sobretot és menjar cru i vegetal. El poc original Miguelón va morir als 30 anys, d’una ferida infectada, amb septicèmia a la sang. A 500 metres hi ha el cim dels ossos, on al terra han trobat milers d’ossos que pertanyen a 30 individus. El darrer jaciment és Gran Dolina, una formació que ha acumulat aigua i el sòl s’ha enfonsat, com un embut. Hi ha preneandertals, en onze estrats que aporten informació. Nous sondeigs dels investigadors a zones més baixes, el 8 de juliol de 1994, van arribar al nivell 6 amb Aurora estrat. Es van trobar dents d’un humà de 850.000 anys, nens i nois adolescents, que reconstruïts, van donar lloc al Homo Antecessor. Els laboratoris van determinar que havien estat consumits i tenien marques de canibalisme cultural, practicat per control poblacional, superioritat sexual, supervivència, rituals religiosos i en enfrontaments violents entre grups. La conclusió més important és que totes les espècies humanes europees s’han trobat a Atapuerca. Cinc de diferents durant 1.500.000 anys continues en el temps, fan que el jaciment sigui excepcional i únic al món. La major part de les restes de les excavacions d’Atapuerca es porten al Museu de l’Evolució Humana, situat al Palau de Congressos de Burgos.
