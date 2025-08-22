Opinió | només és una idea
Català en engrunes no, gràcies
El cinema és un llenguatge ple de convencions que permeten saltar-se el principi de realitat. En una pel·lícula de ficció s’accepta, per exemple, que els herois americans poden parlar en anglès amb els nazis, els pirates holandesos i els vampirs romanesos, i tots són doblables a quelsevol llengua si així ho decideix la Metro Goldwin Mayer. I no passa res. Ho hem interioritzat com a part de la ficció.
Hi ha una excepció interessant. No tots els col·lectius humans poden ser anglòfons i doblables. Mentre que els nazis han parlat de tot amb naturalitat, els japonesos no; tampoc els sioux, els comanxes, els zulús o els xinesos de la guerra de l’opi. Tots aquests, aliens al món occidental, han parlat poc, han aparegut subtitulats, o s’han expressat a l’estil indi. Ja saben: «Yo cortar cabellera». És molt revelador i descriu tota una cosmovisió.
Amb tots aquests precedents, em deixa veient visions que tantes pel·lícules i sèries catalanes i espanyoles pretenguin fer malabarismes impossibles amb les llengües quan l’acció es desenvolupa a Catalunya, València o Euskadi. És clamorós que hi hagi tantes ficcions situades a Barcelona on se suposa que s’incorpora el català a l’acció però, en la pràctica, només se sent parlar en català quan hi ha de fons un noticiari de TV3, cosa que transmet una imatge de l’idioma encara pitjor del que és en realitat i convida a veure’l com un residu irrellevant.
És espectacular el cas de «La viuda negra», situada a València i basada en fets reals. En dues hores, hi apareixen tres frases en valencià, de forma tan inversemblant com que una mare, de cop, li diu a la seva filla «vine que tinc conill al forn». ¿Una mare catalanoparlant parla sempre en castellà amb la seva filla excepte per anunciar-li el menú del dia? O una altra mare que parla en castellà tota l’estona amb el seu fill excepte per dir-li una frase sobre el televisor. De debò? El retrat que es fa de l’ús del valencià és devastador: als fills s’hi parla en castellà com Franco volia, i absolutament tothom li ha fet cas com Déu mana.
Potser ho fan amb bona intenció, però aquestes engrunes de llengua grinyolen, enreden i trenquen el principi de ficció. Si volen fer realisme lingüístic s’ha de fer bé. Rigorosament. Sinó, en castellà o en català, i punt. Que les sèries de TV3 s’emboliquin a introduir bilingüisme amb mala consciència per intentar aproximar-se a la realitat social és innecessari, absurd i contraproduent per a la sèrie i per a la normalització del català. Fer constar que a València hi ha una altra llengua, però presentar-la com a morta i enterrada, és inacceptable.
